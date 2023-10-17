عاجل ورسميا ونهائيا.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف مرتب شهر أكتوبر 2023 لجميع الموظفين في جمهورية مصر العربيه

مع اقتراب موعد حلول صرف مرتبات الموظفين العاملين بالدولة الشهري يترقب جميع العاملين في الجهات الحكومية موعد صرف مرتب شهر أكتوبر 2023، وخاصة بعد الزيادة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية على المرتبات بدل غلاء معيشة والمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار حيث أقر السيد وزير المالية أن المستحقات المالية الخاصة بمرتبات العاملين بالدول، سوف يتم صرفها كاملةً في الموعد الشهري بدون أى تأخير أو خصم ووسط البحث المرتفع عن موعد نزول الرواتب الخاصة بشهر أكتوبر الجاري نوضح الموعد المصرح من قبل وزارة المالية المصرية .

موعد صرف مرتب شهر أكتوبر 2023

وقد تقرر بمقتضى قرار السيد الرئيسية رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه بداية من الشهر الجاري، ومن المقرر بحسب ما أعلنته وزارة المالية أنه تقرر موعد صرف مرتب شهر أكتوبر 2023 في يوم 23 المقبل ، وأنه يمكن لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة الذهاب إلى ماكينات الصراف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لصرف رواتبهم في أي وقت بمجرد حلووو هذا التاريخ وأشار المسؤول عن الحسابات الادارية للعاملين في الدولة طارق بسيوني لا داعي للتكدس لصرف الرواتب فور نزولها حيث أن الراتب سيكون متاح صرفها متاح في أي وقت كما نوه أن جميع المتأخرات تُصرف خلال أيام 8،9،10 من الشهر.

موعد صرف المرتب شهر أكتوبر بالمنحة الاستثنائية

وقد تقرر أن تشمل منحة بدل غلاء المعيشة الاستثنائية أكثر من 66 هيئة حكومية، كما تم تغيير مبلغ المنحة لأصحاب المعاشات ليكون 600 بدل من 300، وبحث تصريحات الجهات المعنية بصرف مرتبات الموظفين بالدولة أنه سوف يتم المرتبات الخاصة بشهر أكتوبر بالإضافة إلى مبلغ المنحة بدل الغلاء، وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المرتبات في الموعد الشهري الدوري، وتخصص المنحة بفئات محدودي ومتوسطي الدخل من أجل مساعدتهم لتوفير متطلباتهم الأساسية خاصةً في ظل زيادة الأعباء المالية عليهم بسبب بدء الدراسة ويتراوح مبلغ الزيادة من 500 الى 600 على المرتبات بحسب اختلاف الدرجة الوظيفة.

موعد صرف المرتب شهر أكتوبر بالمنحة الاستثنائية

وقد تقرر أن تشمل منحة بدل غلاء المعيشة الاستثنائية أكثر من 66 هيئة حكومية، كما تم تغيير مبلغ المنحة لأصحاب المعاشات ليكون 600 بدل من 300، وبحث تصريحات الجهات المعنية بصرف مرتبات الموظفين بالدولة أنه سوف يتم المرتبات الخاصة بشهر أكتوبر بالإضافة إلى مبلغ المنحة بدل الغلاء، وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المرتبات في الموعد الشهري الدوري، وتخصص المنحة بفئات محدودي ومتوسطي الدخل من أجل مساعدتهم لتوفير متطلباتهم الأساسية خاصةً في ظل زيادة الأعباء المالية عليهم بسبب بدء الدراسة ويتراوح مبلغ الزيادة من 500 الى 600 على المرتبات بحسب اختلاف الدرجة الوظيفة.