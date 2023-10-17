الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 لشهر أكتوبر قبل الغرامة billing.te.eg وطرق دفع قيمة الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023، تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، وتشمل فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر أشهر الاستخدام يوليو، أغسطس، وسبتمبر 2023، كما تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي وكذلك سدادها.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023
يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 عن طريق الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف، أو عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وتسجيل رقم الهاتف المراد الاستعلام عنه، ويمكن الاستعلام إلكترونياً من خلال إتباع مجموعة الخطوات التالية:-
- قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات.
- قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي.
- أدخل كود المحافظة.
- اضغط على زر “اظهر القاتورة” وانتظر ظهور قيمة الفاتورة الخاصة بك.
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي
بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 فتقدم الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي، سواء عبر الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني.
- تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار وتحصيل فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر، وتوفر فترة سماح للسداد تنتهي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
- في حال عدم السداد، سيتم قطع الخدمة وفرض غرامات التأخير على العملاء غير المسددين اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر 2023.
- يمكن سداد فاتورة الهاتف الأرضي من خلال سنترالات الشركة المصرية للاتصالات الموجودة في جميع المناطق والمحافظات.
- كما يمكنك السداد عن طريق مكاتب البريد، أو ماكينات فوري، أو ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB، أو خدمات سداد ومصاري وخدماتي وأمان وممكن وBee.
- تبدأ غرامة التأخير عند عدم سداد فاتورة الهاتف الأرضي من 10 جنيهات أو نسبة 1.5% من اعتبارًا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتزداد الغرامة يوميًا حتى السداد.
- لذا، يُنصح بسداد الفاتورة في الوقت المحدد لتجنب تكبد أي غرامات تأخير.
- إذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بفاتورة الهاتف الأرضي أو أي خدمة أخرى تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بهم عبر الرقم المختصر 333 من أي هاتف آخر، أو عبر الرقم 07777000333 من أرقام الاتصال الدولية.