الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 لشهر أكتوبر قبل الغرامة billing.te.eg وطرق دفع قيمة الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023، تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، وتشمل فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر أشهر الاستخدام يوليو، أغسطس، وسبتمبر 2023، كما تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي وكذلك سدادها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 عن طريق الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف، أو عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وتسجيل رقم الهاتف المراد الاستعلام عنه، ويمكن الاستعلام إلكترونياً من خلال إتباع مجموعة الخطوات التالية:-

قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات .

. قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي.

أدخل كود المحافظة.

اضغط على زر “اظهر القاتورة” وانتظر ظهور قيمة الفاتورة الخاصة بك.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 فتقدم الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي، سواء عبر الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني.