حمل الان pdf.. كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر موقع وزارة الدفاع بالعراق

يبدأ الكثير من أبناء الشعب العراقي بالبحث عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية لعام 2023 بصفة جندي، حيث انه قد تم العمل على اغلاق باب التقديم على الوظائف في يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، لذا سنتعرف معاً في هذا المقال عن كيف يمكنك الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع وأهم المستندات المطلوبة للتقديم.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع لعام 2023 بصفة جندي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الدفاع العراقية. ثم كتابة الرمز المرئي في المكان الفارغ. ثم كتابة رقمك وبعض المعلومات المتعلقة بك. قم بادخال رقم الطلب الخاص بك ثم ادخال بياناتك في النموذج الفارغ بالكامل. الضغط على زر استعلام.

إذا وجدت اسمك في القائمة، فهذا يعني أنك قد تم قبولك بصفة جندي في وزارة الدفاع. إذا لم تجد اسمك، فهذا يعني أنك لم تتأهل للقبول. يجب عليك التأكد من استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل التقديم.

الأوراق اللازمة للتقديم فى وزارة الدفاع العراقية

كما اعلنت الوزارة عن مستندات التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي للعام الحالى 2023، والتى يتم العمل على توفيرها فور ابلاغ المتقجم بنجاحه في القبول الاولي، والتى تأتى علي النحو التالي:

شهادة الميلاد للمتقدم.

نسخة من شهادة المؤهل التعليمي.

صور شخصية وتكون حديثة.

نسخة من مستند يثبت حسن سير المتقدم وحسن سلوكه.

صورة من شهادة تأدية واجب الخدمة العسكرية.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتطوع في وزارة الدفاع العراقية

حيث قامت وزارة الدفاع العراقية بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتطوعين في وزارة الدفاع، سنتعرف معاً فى السطور التالية على أهم هذه الشروط:

يحب أن يكون المتقدم للتطوع أن يكون عراقي الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للتطوع عن 23 عاماً. . يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية على الأقل من الشهادات.

أن يكون المتقدم جيد في اللغة العربية قراءة وكتابة. على المتقدم أن يكون ذات سيرة وسلوك حسن. ألا يكون المتقدم قد تم الحكم عليه في أي قضايا أو أحكام مخلة بالشرف.

نصائح هامة قبل الانضمام إلى الجيش العراقي

قبل اي شىء نهنئ جميع المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع ونتمنى لهم حظًا سعيدًا في رحلتهم العسكرية، ستكون هذه تجربة تعليمية وشخصية لا تنسى، وستساهم في تشكيل مستقبلهم ومستقبل العراق ويعد الإنضمام إلى الجيش العراقي كجندي تحديًا وفرصة للمساهمة في خدمة الوطن، وتحقيق التطلعات العسكرية الشخصية، لذا إذا كنت أحد الذين تم قبولهم قي وزارة الدفاع يجب عليك أن تكون مستعدًا للعمل الشاق والتزام الانضباط العسكري، وفي المقابل، ستتاح لك فرص للنمو والتطور المهني في الجيش العراقي.