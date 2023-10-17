رسميا الان.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 minha.anem.dz عبر موقع الوكالة الوطنية

تعد فرصة الحصول على عمل مناسب مهمة صعبة خاصة في وقتنا الحالي، لذا يعتبر البعض أن منحة البطالة في الجزائر لعام 2023 الحل المناسب لدعم العاطلين عن العمل، وأيضاً الباحثين عن وظائف، وتوفير فرص للتطوير والتعزيز من مهاراتهم .

خطوات تجديد منحة البطالة 2023 في الجزائر

قامت الوكالة الوطنية بتحديد 6 شهور لتجديد طلب منحة البطالة 2023 ، حيث أنه في حالة عدم حصول المتقدم على وظيفة خلال هذه المدة، فلابد من تجديد الطلب الخاص به حتى صرف منحة البطالة ويبقى الطلب الخاص به مفعل على الموقع، والآن يمكنك تجديد منحة البطالة 2023 الجزائر أونلاين من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تأتي على النحو التالي:

أولا قم بالتوجه إلى رابط موقع الوكالة الوطنية(من هنا). ثم قم بإدخال جميع بيانات الدخول مثل رقم البطاقة. وبعد ذلك قم بإدخال رقم تسجيل طلب المنحة الموجود في وثيقة التسجيل في منحة البطالة. ثم قم بالضغط على أيقونة تمديد منحة البطالة. قم بكتابة رقم التعريف الخاص بك في البطاقة. . بعد ذلك قم بإدخال رقم التسجيل في وكالة التشغيل مرة ثانية قم بالضغط على أيقونة تمديد طلبي. . وأخيرا قم بتحميل وثيقة تجديد طلب العمل، والتي تتضمن تاريخ التجديد القادم بعد ستة أشهر.

شروط قبول تجديد منحة البطالة في الجزائر

حيث قامت دولة الجزائر بتوفير بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص لكي يستطيع التقديم على منحة البطالة الجزائرية، ويندرج تحت أهم هذه الشروط ما يلي: