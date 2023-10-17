طلاب اولي ثانوي.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 بقرار نهائي من التربية والتعليم

ارتفعت معدلات البحث من طلاب الثانوية العامة خاصة طلاب الصف الاول الثانوي عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة لعام 2023-2024، حيث يمثل تابلت الثانوية العامة أساس العملية التعليمية بالنسبة للطلبة؛ خاصة بعد توقف الوزارة عن طباعة الكتب الورقية للمرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث والاعتماد بشكلاً كامل على المحتوى الرقمي للمناهج والمقررات الدراسية.

موعد استلام الطلاب تابلت الثانوية العامة 2024

جاء في تصريح سابق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 سيكون قبل نهاية العام الجاري، وسيتم توزيع التابلت للطالب بعد أن تستلمه المدرسة من الإدارات التعليمية والتي بدورها ستتسلمها من المديريات التعليمية.

مع العلم أن الطالب سيستلم التابلت بعد أن يدفع ولي الأمر قيمة التأمين للتابلت ومشتملاته بمكاتب البريد المصري والبالغ قيمتها 105 جنيه ثم يسلم ولي الأمر إيصال الدفع للمدرسة والإمضاء على إقرار باستلام جهاز التابلت.

الاوراق اللازمة لاستلام تابلت 2024

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد الأوراق التي يجب توافرها مع الطلاب للبدء في استلام التابلت 2024 في مصر، وتندرج هذه الأوراق فيما يلي:

توفير صورة من شهادة ميلاد الطالب.

إحضار صورة من صورة بطاقة ولي الأمر.

إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني.

البريد وصورتين من الإيصال.

إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

صورة من إقرار تسليم التابلت ويوقعه ولي الأمر الطالب.

أهمية تابلت الثانوية العامة 2024

يمثل تابلت الثانوية العامة دورًا مهمًا في العملية التعليمية، خاصة بعدما تم الاعتماد عليه بشكلاً كامل من حيث الدراسة وإجراء الامتحانات، ولتابلت الثانوية العامة أهمية كبيرة حيث أنه يعمل على: