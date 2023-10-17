HERE..رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2023 habous.gov.ma عبر موقع وزارة الأوقاف وشروط التقديم

نظراً لتزايد أعداد الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام حيث فتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باب التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2023 وقد أعلنت أغلب الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للتسجيل في القرعة حتى يتم الالتفات إلى طلباتهم، وذلك وفقاً اللجنة الملكية التي أعلنت عن فتح باب أداء فريضة الحج لجميع المواطنين المغاربة وانه يمكنهم التسجيل الإلكتروني من موقع الحج من أجل المشاركة في القرعة الخاصة بطريقة الحج هذا الموسم، وسوف نوضح اليكم اليوم شروط القبول في قرعة الحج 1445 وكيفية التسجيل الإلكتروني فيها.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2023

وقد اوضحت وزارة الأوقاف أن اللجنة الملكية المختصة بالقرعة تسمح للأشخاص الذين لم يقومون بالحج من قبل والذين مضى على اخر حج لهم أكثر من عشرة سنوات انهم يمكن يسجلون في قرعة حج العام الجاري، وأشارت الوزارة أنه يمكن لجميع المغاربة التقديم في قرعة الحج 1445 ولكن يلزم توفر بعض الشروط في المتقدم حتى يتم قبوله في القرعة وهذه الشروط عبارة عن التالي:

بطاقة هوية سارية.

العمر لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65عام.

لم يقوم بالحج خلال العشر سنين الماضية.

يلزم تسديد رسوم الحج كاملة في حالة وقوع القرعة على المتقدم.

تقديم صورة من شهادة تطعيم فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون معتمدة رسمياً.

رابط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2023

وقد جعلت وزارة الأوقاف المغربية التسجيل إلكترونياً وسهل وبسيط لا يحتاج أي إجراءات معقدة ، حيث يمكن لجميع الراغبين في التسجيل في قرعة الحج بالمغرب أن يقومون بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بقرعة الحج والقيام بالتسجيل من خلال أتباع الآتي:

الدخول عبر رابط موقع قرعة الحج https://www.habous.gov.ma/

تسجيل الدخول بعد إنشاء حساب للمستخدم.

اضغط موافق على بند الشروط والأحكام.

قم بإدراج جميع البيانات المطلوبة .

اختر طريقة مناسبة لدفع رسوم الحج.

ثم قم بالنقر على إسأل .

وفي حالة وقوع القرعة على المتقدم سوف تقوم الجهات المعنية باخطاره عبر البريد الإلكتروني الخاص به أو رسالة نصية وعليه في هذه الحالة تسديد جميع رسوم الحج