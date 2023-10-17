Now.. قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 في جميع محافظات العراق عبر شبكة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث تلقت نحو 300 ألف طلب للدفعة الاجتماعية الحالية، من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، في إطار مباردة حكومة العراق لمساعدة جميع الأسر المحتاجة في البلادة.

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها، حددت الوزارة مجموعة من الشروط، منها:

الحصول على الجنسية العراقية.

تكون الأسرة المتقدمة مكونة من 4 أفراد على الأقل.

الشخص المتقدم يجب أن يكون في حاجة فعلية لهذه المساعدة.

عدم تجاوز عمر الشخص المتقدم 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2023

يوجد بعض الخطوات اللازمة التي يجب عليك اتباعها للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2023 وأهم هذه الخطوات ما يلي:

أولاً قم بالتوجه إلى قسم الرعاية والحماية الاجتماعية. قم باختيار كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023. قم باختيار كشوفات الوجبة الأخيرة. ستظهر لك قائمة، منها “الدفعة الخامسة” اخترها لمشاهدة الأسماء. قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم كارت الهوية الوطنية. وأخيرًا، انقر على زر الاستعلام لمعرفة النتائج.

أهداف برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

هناك الكثير الأهداف التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل القيام بتقديم الرعاية الاجتماعية لجميع المستفيدين والمشمولين في هذه الرعاية، وفقًا للنحو التالي:-

توفر الرعاية الاجتماعية نظام مستمر أكثر توسعًا لكل من يحتاج إلى هذه المساعدة.

توفير حياة كريمة لجميع الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود والمتوسط.

وضع خطة استراتيجية للإصلاح الاقتصادي.

الإرتقاء بالمستوى الاجتماعي للمواطن العراقي.

وختاماً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يعد دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أساسيًا في تقديم الدعم للمواطنين، ويتم ذلك من خلال منح الرعاية الاجتماعية للأشخاص المستحقين وفقًا للشروط المحددة.