ياسعدكم فئات يحق لها زيادة التموين 100 جنيه شهريا + تطورات الوزارة لزيادة الدعم بشروط.. يابختك لو لايقة عليك

اضافة المواليد علي بطاقة التموين حيث تسعى جماهير كبيرة من المواطنين إلى الحصول على تفاصيل حصرية حول كيفية زيادة الدعم الي بطاقات التموين، بما في ذلك الروابط والخطوات الخاصة بالإضافة، وذلك بعد إعلان وزارة التموين عن معلومات محددة تتعلق بإجراء هذه الإضافة، تُقدم “البديل”، بتفانٍ تام في توفير خدمات متميزة لجمهورها، دليلًا خاصًا في هذا النص يستعرض خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.

اضافة المواليد علي بطاقة التموين

سبق للوزارة أن أكدت بأنها تستقبل طلبات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين من مجموعة متنوعة من الفئات المستحقة، وتشمل ذلك مستلمي معاش تكافل وكرامة، حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، مستلمي معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء، زوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة، وبشرط ألا تقل أعمار الأبناء المقصود إضافتهم على البطاقة عن 4 سنوات.

وهذه بالتفصيل شروط اضافة المواليد علي بطاقة التموين :

أبناء المرأة المعيلة والأرملة. أبناء العمالة غير المنتظمة. أبناء مستلمي معاشات التضامن الاجتماعي. أن يكون المعاش الشهري أقل من 2500 جنيه. الحد الأقصى لأفراد بطاقة التموين هو 4 أفراد فقط، يمثلون زوج وزوجة واثنين من الأبناء. الحد الأدنى للدخل الشهري لحامل بطاقة التموين يجب أن يكون أقل من 3 آلاف جنيه. يمكن تحويل البطاقة التموينية لتشمل 3 أفراد فقط، ويجب أن تكون الأسرة مستحقة للرعاية الاجتماعية.

خطوات زيادة الدعم 100 جنيه

اضافة المواليد علي بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر التمويني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بتسجيل الدخول على موقع دعم مصر من خلال الرابط المخصص.

انقر على أيقونة “سجل حساب جديد” إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

سجّل الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.

قم بإدخال الاسم الأول للأم (الوالدة).

انتقل إلى خيار “خدمات التموين”.

ثم انقر على “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين”.

ابدأ الخدمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

اكتب اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

أدخل الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

. حدد صلة القرابة بـ “ابن” أو “ابنة” واختر الصفة “ضم الأبناء”.

في الختام، انقر على أيقونة “إضافة” لإكمال الإجراء.

في إجراء إضافة مواليد على بطاقة التموين، يتضمن الخطوات كتابة اسم صاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذي يتألف من 12 رقمًا، بالإضافة إلى الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، يجب أيضًا تحديد عدد أفراد البطاقة المسجلين عليها وتحديد الأفراد الذين يتم إضافتهم وتقديم أرقامهم القومية. تمنح بطاقة التموين صاحبها الحق في صرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مسجل على البطاقة.