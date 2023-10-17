هتشتغل بعد الـ60 بفلوس كتير.. قرار بتحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة + قانون العمل الجديد يسعد الموظفين

تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، تجد العديد من الموظفين اهتمامًا بالغًا بشأن التعديلات الأخيرة في قوانين العمل. هذا الوقت يشهد العديد من المناقشات والبحث المستمر حول مسائل مثل سن التقاعد الجديدة، والمكافأة عن نهاية الخدمة، ونظام المعاشات، يراقب الموظفون بعناية قرارات وتشريعات الجهات الرسمية في الدولة في هذا السياق، سنتناول معًا هذه التغييرات الراهنة والقضايا المتعلقة بها.

تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة

بموجب مشروع قانون العمل الجديد، تم تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة على أن تكون على الأقل 60 عامًا، مما يتيح لأصحاب العمل فسخ العقد مع العامل عند بلوغهم هذا السن. يجب مراعاة أن العقد لا ينتهي تلقائيًا بانتهاء سن التقاعد، بل يجب أن يكمل العامل مدة عمل محددة لاستحقاق المعاش.

القانون يشير أيضًا إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاشات ويحدد حقوق العامل في الاستمرار في العمل بعد تجاوز هذه السن، وذلك لضمان استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.

مكافأة نهاية الخدمة

القانون يؤكد على أن العامل لديه الحق في الحصول على مكافأة أو تعويض بقيمة نصف شهر من الأجر عن كل سنة من الخدمة خلال الخمس سنوات الأولى من عمله بعد بلوغه سن الـ60، بالإضافة إلى ذلك، يتم منح حجر واحد لكل سنة من السنوات المتتالية التي قضاها العامل بعد بلوغه السن القانونية.

تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة يمكن تطبيق هذا الإجراء إذا لم يكن للعامل حقوق خاصة في هذه الفترة، وهذا يأتي وفقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات التي تنظم مسائل التأمين على العجز والوفاة.