ياسعدكم الاستمرار في العمل بعد سن الـ 60 في هذه الحالة.. الوزارة تُفجر مفاجأة لجميع الموظفين

الاستمرار في العمل بعد سن الـ 60، صدر قانون العمل الجديد بمصر بهدف تقديم مزايا وتسهيلات للعمال والموظفين، وهذه الخطوة من المتوقع أن تضمن لهم الاستقرار والأمان في بيئة العمل. يعتقد أن هذه التحسينات ستساعد في تعزيز عملية الإنتاج والازدهار الاقتصادي، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية، من بين المزايا البارزة التي يوفرها القانون الجديد للملايين من الموظفين، تشمل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء فترة العمل ووصول العامل لسن التقاعد، إلى جانب تمديد سن الحصول على المعاش.

الاستمرار في العمل بعد سن الـ 60

ألقى القانون الضوء على موضوع المعاشات حيث نص قانون العمل رقم 12 لعام 2003 على أن العامل يُعتزل عن العمل عند بلوغه سن الستين عامً، ومع ذلك، هناك حالة استثنائية تُسمح فيها بمواصلة العمل بعد سن الستين، وذلك إذا كان عقد العمل ممتدًا لفترة ما بعد تجاوز هذا العمر.

الاستمرار في العمل بعد سن الـ 60 وفقًا للمادة رقم 25 في القانون لا يجوز تجاوز سن التقاعد الستين عامًا، ويُسمح بإنهاء عقد العمل عند تجاوز العامل لهذا العمر، ما لم يتوافر شرط استمرارية العقد بعد هذا العمر، في هذه الحالة يُمكن للعامل أن يستمر في العمل حتى نهاية فترة العقد.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

في هذه السياق، إذا استمر العامل في العمل بعد سن التقاعد (ستين عامًا) بموجب عقد ممتد، يُمنح له مكافأة استنادًا إلى المادة رقم 126.الاستمرار في العمل بعد سن الـ 60 تكون هذه المكافأة مبنية على أجر نصف شهر لكل سنة من الخمس سنوات الأولى، وأجر شهر لكل سنة بعد ذلك، طالما لم يستحق حقوق أخرى خلال هذه الفترة وفقًا لأحكام التأمين الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة. هذه المكافأة تستحقها السنوات التي عمل فيها الفرد بدءًا من سن الثامنة عشرة، وتُحتسب بناءً على الأجر الذي كان يتقاضاه خلال هذه الفترة.