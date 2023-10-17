سعر الدولار الان في السوق السوداء في ظل الأزمات الراهنة + الدولار يشتعل من جديد.. “ياتري سعره ايه دلوقتي

يتغير سعر الدولار الان في السوق السوداءزباستمرار نتيجة للعوامل التي تؤثر على قيمته. يعتبر الدولار الأمريكي واحدًا من العملات الرئيسية التي تلهم تحركات العملات في البنوك، شهد سعر الدولار استقرارًا في السوق السوداء وأيضًا في البنوك المعترف بها في مصر. سنقدم لكم أدناه تفاصيل أسعار الدولار اليوم، تابعونا للمزيد من المعلومات.

اسعار الدولار

في مصر، لاحظنا استقرار سعر الدولار الان في السوق السوداء، حيث لم نشهد أي تغييرات جديدة. هذا جاء مع إغلاق البورصة العالمية للدولار وتوقف التداولات نتيجة إجازة البنوك الأسبوعية. يجدر بالذكر أن مؤشر الدولار ارتفع بنسبة طفيفة تقدر بـ 0.07% خلال هذه الجلسة.

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:

شهدت أسعار الدولار استقرارًا في بنك القاهرة، حيث لم تسجل أي تغييرات خلال اليوم. سُجل سعر الدولار اليوم في البنك القاهرة 30.85 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع. بنك الأهلي المصري أيضًا شهد استقرارًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث لم يحدث أي تغيير داخل البنك. سُجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع. بنك مصر أيضًا لم يشهد أي تغيير في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث استقرت الأسعار داخل البنك. سُجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع. شهد الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري، حيث لم يسجل أي تغييرات داخل البنك المركزي المصري. سُجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيهًا للشراء و30.96 جنيهًا للبيع. بنك CIB أيضًا شهد استقرارًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث لم تحدث أي تغييرات داخل البنك. سُجل سعر الدولار اليوم في بنك CIB 30.85 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع. بنك التعمير والإسكان أيضًا لم يشهد أي تغيير في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث استقرت الأسعار داخل البنك. سُجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الان في السوق السوداء

يمكننا القول بان سعر الدولار الان في السوق السوداء قد انتشرت بعد الاقاويل انه قد يصل الي 41.20 جنيها للشراء 41.70 للبيع.