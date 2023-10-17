ياسعدكم هؤلاء هم المستفيدين من العلاوات الخمسة + الهيئة القومي تصدر بيان يسعد اصحاب المعاشات كثيرًا.. هو دا الخبر الحلو

المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023، تواصل العديد من المواطنين، وخاصة من يستلمون معاشات التقاعد، البحث عبر الوسائل الإلكترونية للعثور على تواريخ صرف العلاوات الخمسة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي وأعلنتها على العديد من المنصات الإلكترونية، يتم صرف هذه العلاوات بشكل تدريجي وفقًا للجداول الزمنية المحددة من قبل الحكومة، تختلف هذه العلاوات باختلاف المهن وتعتمد على الأسس والقواعد المعمول بها، توفر هيئة المعاشات والتأمينات معلومات حول تواريخ وجداول الصرف المحددة للمستفيدين.

الحد الادنى للمعاشات

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا هو 1105 جنيهات، وسيتزايد في يناير المقبل إلى 1300 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى حاليًا 8720 جنيهًا، ومن المتوقع أن يصل في يناير 2024 إلى 10 آلاف جنيه.

الدعوى تطالب بتوجيه الموارد المالية والإلزام لرئيس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات بموجب حكم الإدارية العليا، والذي أكد حق أصحاب المعاشات في تسوية معاشاتهم بنسبة 80٪ من العلاوات ضمن مبالغ معاشاتهم.

المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 كما تطالب الدعوى بصرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من يونيو 1987 إلى يونيو 2006. رئيس الهيئة القومي للتأمينات الاجتماعية أعلن أيضًا عن صرف المنحة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية اعتبارًا من شهر نوفمبر بقيمة 300 جنيه مع تأثير رجعي لشهر أكتوبر.

المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

إقرار الحق في الحصول على معاشات التقاعد يتطلب مراعاة مجموعة من الشروط التي حددتها الإدارة العامة للمعاشات، المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وتشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم قد تجاوز السن المناسبة للتقاعد ينبغي للمستفيد أن يكون قد أكمل المدة المحددة للخدمة في الجهة التي عمل بها، وأن يكون قد أتمها بشكل جاد وملتزم. يجب أن يكون قد سدد جميع الاشتراكات والتأمينات أثناء فترة عمله.

هذه العلاوات تُمنح للأفراد الذين لم يحصلوا على زيادات كبيرة في معاشاتهم منذ عام 2020، وهم المستحقون للعلاوات الخمس. جميع المتقدمين ملزمون بالامتثال لجميع الشروط المتعلقة بالحصول على هذه العلاوات، وقيمتها تختلف باختلاف هيئة العمل التي يعملون فيها.

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وهي بقيمة 300 جنيه، يستفيد من هذه الزيادة 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات. ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وذلك متزامنا مع موافقة مجلس النواب على منحة الزيادة الاستثنائية المقررة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.