الفرحة مش سايعة الطلاب”.. تأجيل الدراسة غداً في المدارس والجامعات في مصر بسبب نوة الرياح الصليبة التربية والتعليم توضح

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب الطقس يعد هذا العنوان من أكثر العناوين التي يبحث عنها الكثير من المواطنين اليوم على محرك البحث جوجل، وذلك بعد أنتشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قيام وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة بسبب حاله الطقس وذلك بعد أن أعلنت عدة محافظات عن حدوث تغيرات في الجو غدا، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب الطقس

تداول عدد كبير من الأفراد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر تأجيل الدراسة غدا في المدارس بسبب حالة الطقس، لهذا يرغب الكثير من المواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية معرفة حقيقة تأجيل الدراسة بسبب الطقس الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم تعلن عن أن ما تم تداوله من خبر تأجيل الدراسة غدا بسبب تغيرات الجو ليس صحيحا وأنه خبر كاذب وأن الوزارة لا تعزم على تأجيل أو تعطيل الدراسة يوم غد، وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن العملية التعليمية مستمرة غدا بصورة طبيعية مشيرا إلى أن الوزارة تتابع حالات الغياب الخاصة بالطلاب وتحذر من الغياب المستمر بدون سبب لذلك.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

قام مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين الإعلان عن أنه من المتوقع أن نشهد خلال فصل الربيع تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس موكدا إلى أن البلاد هذه الفترة تشهد حالة من الاستقرار في الطقس في حين يتعرض شمال البلاد على فترات متقطعة إلى سقوط الأمطار.

وأوضح سيادتة أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات تقوم وزارة التربية والتعليم اتخاذه في حالات الطقس السيء التي قد تؤدي إلى تعريض حياة الطلاب إلى الخطر، مؤكدا على أن الوزارة تحرص على اتخاذ القرارات التي تأتي في مصلحة الطالب، الأمر الذي جعل أن تقوم محافظة مطروح بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية الناتج عنه سقوط أمطار كثيفة على الهيئات التعليمية في حين أن العملية التعليمية في كافة المحافظات مستمرة،كما حذر شاهين أولياء أمور الطلاب من الانسياق وراء الشائعات التي يذيعها بعض الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي.