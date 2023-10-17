عاجل ‼️ منحة الطلبة 2023 للأبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق عبر موقع وزارة التربية hced.ur.gov.iq برقم بطاقة الرعاية

تم الاعلان عن منحة الطلبة 2023 للأبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق وهذه المنحة تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة ومساعدة الأبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في استمرار تعليمهم. يُطلب من الراغبين في التقديم على هذه المنحة أن يجهزوا ملفاتهم بعناية قبل فترة التسجيل، وأن يتحققوا من توافقهم مع جميع متطلبات التقديم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليهم مراجعة الشروط المطلوبة للقبول والاطلاع على التخصصات المتاحة في هذه المنحة، والاستعداد بشكل جيد للبدء بالدراسة في الجامعة.

شروط منحة الطلبة 2023 للأبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

يُشترط للتقديم على هذه منحة الطلبة 2023 للأبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق أن يكون المتقدم يحقق الشروط التالية:

أن يكون من أبناء الأسر المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية. أن يكون مسجلًا في إحدى المدارس الحكومية. أن يلتزم بالحضور اليومي للمدرسة.

تأتي قيمة المنحة حسب المرحلة الدراسية على النحو التالي:

– 30 ألف دينار عراقي للطلاب في المرحلة الابتدائية.

– 50 ألف دينار عراقي للطلاب في المرحلة المتوسطة.

– 75 ألف دينار عراقي للطلاب في المرحلة الثانوية.

– 100 ألف دينار عراقي للطلاب في المرحلة الجامعية.

المستندات المطلوبة

للتقديم على المنحة، يتطلب تقديم المستندات التالية:

شهادة ميلاد الطالب.

شهادة إثبات الإعاقة (في حالة وجود إعاقة).

شهادة قيد الطالب في المدرسة.

يمكن للراغبين في التقديم للمنحة البدء في الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتى 15 أكتوبر 2023.

طريقة التقديم على المنحة

يُمكن للطلاب والتلاميذ الذين يتلقون رعاية اجتماعية التقديم منحة الطلبة 2023 للأبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق عبر زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت أو عن طريق زيارة مكتب التربية في منطقتهم.

لتقديم الطلب للحصول على المنحة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. . تسجيل الدخول إلى حساب الطالب الشخصي. اختيار “تقديم منحة الطلبة”. . إدخال المعلومات المطلوبة. تحميل الوثائق المطلوبة.

ستكون هذه الخطوات مفيدة للطلاب الراغبين في التقديم للمنحة.