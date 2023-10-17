100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين لمن ينطبق عليه هذه الشروط.. قرار بمليون جنيه من وزارة التموين “خبر يسعد يومكم”

100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين، تُعد بطاقة التموين ذات أهمية بالغة في حياة المواطن المصري، إذ تمثل توفيرًا وسهولة كبيرة تُقدمها الحكومة المصرية لمواطنيها، تتيح تلك البطاقة للأفراد التمتع بمجموعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بفضل دعم الدولة. ومن بين هذه السلع المهمة يأتي الخبز المدعم، إلا أن هناك أخبار سارة تُعلن عنها الدولة للمواطنين الذين لم يتوافقوا مع شروط الحصول على تلك البطاقات، وهذه الأخبار قد تجلب تحسينات جديدة فيما يتعلق بفرص الاستفادة من البطاقات التموينية.

100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إصدار بطاقة خبز تهدف إلى مساعدة المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية للوصول إلى الخبز المدعوم. هذه البطاقة تتيح للمواطنين الحصول على الخبز بتكلفة أقل من السعر الذي يباع به في الأسواق. وللمعرفة بالتفصيل، يمكن للمواطن شحن بطاقته بقيمة 20 جنيهًا مصريًا للحصول على حوالي 25 رغيف خبز، وإذا اختار شحنها بـ 50 جنيهًا مصريًا، فسيحصل على 62 رغيف خبز شهرياً.

100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين حيث تم تصنيف البطاقات إلى ثلاث فئات مختلفة من حيث الأسعار والفوائد المقدمة للمواطن، حيث يمكن الحصول على:

بطاقة شحن بقيمة 20 جنيهًا: تمكن الشخص من الحصول على 25 رغيف خبز شهريًا. بطاقة شحن بقيمة 50 جنيهًا: توفر حتى 62 رغيف خبز شهريًا. بطاقة شحن بقيمة تصل إلى 100 جنيه: تمكن من الحصول على 124 رغيف خبز شهريًا.

كارت الخبز الجديد

هذا البطاقة تمنح المواطن الحق في الحصول على اكثر من 100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين على سبيل المثال، عند شحن البطاقة بمبلغ 20 جنيهًا، يحصل على، أما إذا تم شحن البطاقة بمبلغ 50 جنيهًا، يحصل على 62 رغيفًا، وأخيرًا، إذا تم شحن البطاقة بمبلغ 100 جنيه، يمكن الحصول على 125 رغيفًا.