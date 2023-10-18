هتبني علي راحة راحتك.. رسوم تراخيص البناء الجديدة + تطورات بارزة في ملف قانون البناء الجديد تُسعد الملايين

تم إصدار إعلان رسمي يفيد باستئناف عمليات إصدار تراخيص البناء الجديدة في مختلف المدن والقرى اعتبارًا من شهر سبتمبر 2023، وذلك وفقًا للقانون رقم 309 لعام 2023 الذي أصدرته محافظة مدينة كفر الشيخ. هذا القرار يشمل تراخيص البناء وأعمال التشطيبات في جميع المناطق، ويأتي في إطار تنفيذ رؤية الحكومة لتطوير وتعزيز البنية التحتية وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.

تراخيص البناء الجديدة

يجدر بالإشارة إلى أن الرسوم المتعلقة بتراخيص البناء في القرى والمدن ستتم تسجيلها وتخفيضها بهدف دعم وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاعات الحيوية. سنتعرف على تفاصيل والوثائق المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء في هذا المقال.

مجلس النواب يستعد حاليًا لإصدار مشروع قانون البناء الموحد لعام 2023، وذلك في إطار تحسين القوانين المتعلقة بالبناء وتبسيط الإجراءات. يشعر العديد من المواطنين الراغبين في البناء بحاجتهم لمعرفة المزيد عن تصاريح البناء والرسوم المتعلقة بها، والشروط والوثائق المطلوبة. سنقدم التفاصيل بالسطور التالية.

رسوم استخراج التراخيص

تم تحديد رسوم تراخيص المشروعات الجديدة بنسب محددة على النحو التالي:

– رسوم تقديم الموافقة على الموقع تصل إلى حد أقصى قدره 2000 جنيه.

– رسوم الفحص والاعتماد والخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم لا تتجاوز 200,000 جنيه كحد أقصى.

-يجب مراعاة الزيادة السنوية بنسبة 3% على قيمة هذه الرسوم.

طريقة استخراج الأوراق

لاستخراج تراخيص البناء الجديدة يجب على الفرد تلبية الشروط التالية:

تسجيل العقد في الشهر العقاري، وفي حالة البناء في قرية، يجب إحضار توقيع العقد دون التسجيل في الشهر العقاري.

ضرورة وجود عقد صحيح وموقع.

المكان الذي يرغب في بناءه يجب أن يكون ضمن الحيز العمراني المخصص للبناء.

اما عن الأوراق يجب تقديم المستندات التالية: