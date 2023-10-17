رسميا الان.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 اولى ثانوي وجميع الأوراق المطلوبة وفق لوزارة التربية التعليم

تعد الثانوية العامة من أكثر المراحل التعليمية التي تحتاج إلى الكثير من المذاكرة والتركيز والاستعداد الدائم لإجراء الاختبارات ونظرا لكونها تحتاج عدد ساعات مذاكرة أكثر يبحث جميع الطلاب عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024, لما يمثله من أهمية كبيرة لدى الطلاب حيث يعتمدون عليها في المذاكرة والدخول على بنك المعلومات من خلاله، وذلك منذ أن قامت وزارة التربية والتعليم اعتماد في نظام التعليم بالمدارس المصرية واليكم موعد الاستلام النهائية بالنسبة للطلبة من جميع المحافظات.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

وقامت وزارة التربية والتعليم بالرد على استفسارات الطلاب وذويهم عن الموعد الرسمي لاستلام التابلت خاصة أن الدراسة بدأت في المدارس المصرية منذ تاريخ 30 سبتمبر الماضي فقد تقرر أن يستلم طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس المصرية بحلول شهر نوفمبر المقبل وذلك وفقا لتصريحات الوزارة ويجب جهاز التابلت ذات مواصفات ووصف محدد

تصميم خارجي يأتي تابلت الثانوية العامة يتضمن مواد بلاستيكية في الجزء الخلفي من الجهاز، بينما يتميز سطح الشاشة بزجاج زجاجي.

يبلغ وزن التابلت حوالي 525 جرامًا، مما يجعله جهازًا خفيف الوزن يزيد قليلاً عن نصف كيلوجرام.

البطارية كبيرة حتى تستمر لمدة ساعات أطول مع الطالب تبلغ سعتها 7300 أمبير.

الأبعاد يبلغ طول الجهاز 10 سم، وسماكة الحافة العلوية 1 سم، بينما يبلغ عرض الجانب 8 سم.

خاصية 4g حيث يوفر استخدام شريحة اتصال SIM من نوع Nano، مما يساعد الطلاب على الاتصال بالإنترنت.

الأوراق المطلوبة استلام تابلت الثانوية العامة 2024

قد حدد وزارة التربية والتعليم بعض الأوراق التي يجب توفرها من جانب كل طالب للحصول على جهاز التابلت حيث أن هذه الأوراق بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة وذلك من خلال توفير هذه المستندات

شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بولي الأمر.

إيصال دفع مبلغ التأمين للتابلت، مع تقديم نسختين من هذا الإيصال.

تعبئة وتوقيع إقرار تسليم التابلت من قبل ولي الأمر، وتقديمه في المدرسة.

وجدير بالذكر أن السيد وزير التعليم أكد أنه لن يتم استلام الطالب للتابليت الا بعد دفع رسوم التأمين وتسليم إقرار أنه قد استلم التابلت ، كما ستقوم الوزارة بتنزيل السيستم الخاص بالمقررات الدراسية عليه.