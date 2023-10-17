المالية النيابية تعلن زيادة رواتب المتقاعدين وتعديل سلم الرواتب وموعد صرف الزيادة في العراق

يبحث العديد من المتقاعدين العراقيين عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد وقد أعلنت وزارة المالية النيابية في دولة العراق أنها تقوم بالبحث عن حول زيادة الرواتب في تلك الظروف التي تمر بها البلاد حيث تسعى الحكومي بشكل مستمر ودائم على زيادة الرواتب لكي تتمشى مع الاحول الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي حيث تعمل على زيادة سلم الرواتب لجميع المتقاعدين العراقيين والموظفين العراقيين ولكن يتم مناقشة تلك الزيادة ومن المتوقع أن موعد صرف تلك الرواتب التقاعدية بالزيادة الجديدة المتوقعة تكون في مطلع العام القادم لعام 2024م ويأمل العديد من المواطنين العراقيين الحصول عليها لتحسين الوضع المعيشي داخل دولة العراق.

المالية النيابية تعلن زيادة رواتب المتقاعدين

أصدرت وزارة المالية بأسمعضو اللجنة المالية النيابية الأستاذ محمد نوري، أن تشهد بداية العام المقبل زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين وقد صرح النوري في تصريح من الوزارة بإن الزيادة المعلنة في رواتب المتقاعدين للدرجات الأقل في سلم الرواتب وقد توقفت الزيادة الجديدة بسبب عدم توفر السيولة النقدية لتغطيتها من قبل دولة العراق كذلك مشيراً إلى أن العمل على زيادة الرواتب للمتقاعدين على إدراجها في الموازنة بحيث تكون تتناسب الرواتب مع غلاء المعيشة الجاري في دولة العراق لذلك سوف يتم تعديل سلم رواتب المتقاعدين العراقيين.

موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين

صرحت اللجنة المالية أنها تنتظر أن تكون هناك سيولة نقدية فعلية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي نشهدها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية، متوقعا أن وبداية العام المقبل ستشهد زيادة في رواتب المتقاعدين كذلك أوضح الأستاذ نوري أن الزيادة الجديدة سوف تمنح لأصحاب أدنى الدرجات بما يتناسب مع غلاء المعيشة، بحسب تقارير وزارة التخطيط العراقية ومن المتوقع صرفها في مطلع العام القادم لعام 2024 م.