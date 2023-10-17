Now.. ظهور اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي في جميع محافظات العراق عبر الموقع الرسمي

يرغب جميع المتقدمين في التطوع بالجيش العراقي الذين قاموا بملء استمارة وزارة الدفاع التي أعلنت عن التقديم في رتبة جندي من خلالها من أجل العمل في قطاعات العسكرية للجيش المختلفة معرفة أن كان تم قبول طلباتهم حتى يعرفون مصيرهم في فرص القبول في وظائف وزارة الدفاع الشاغرة، ويرغب جميع المتقدمين الاستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، حيث ان النتيجة مهمة في تقرير في استكمال المراحل التالية لعملية التقديم الإلكتروني، حيث يمكن معرفة الأسماء المقبولين من خلال موقع الوزارة.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

وقت أكدت وزارة الدفاع العراقية أنه تم مراجعة العديد من طلبات المتقدمين للعمل في صفوف الجيش العراقي حتى يتم التأكد من كونهم لائقين للالتحاق بهذه الوظيفة التي تحتاج كوادر خاصة وقدرات عقلية وذهنية سليمة، حيث يلزم في الجندي ان يكون سريع البديهة لائق بدنياً وصحياً ذوي رأي صائب في اتخاذ القرارات شجاع مقدام على استعداد أن يفدي بلاده بروحه،وقد اعلنت أنه تم رفع اسماء المقبولين عبر موقعها الالكتروني، وذلك بعد التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة والمتمثلة في الآتي:

ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

يجب ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام وقت التسجيل.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبيًا وقادر على تحمل الضغط .

لايوجد على المتقدم أحكام قضائية أو مخالفات جنائية.

يلزم أن يجتياز الاختبارات العسكرية .

في النهاية يجب عليك التوجه الى الوحدة العسكرية التي تم اختيارك للتطوع بها .

طريقة الأستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023

وفي ظل انتظار المتقدمين إعلان النتائج الخاصة بقولهم في وظائف وزراة الدفاع أكدت الوزارة أنه قد تم قبول أعداد كبيرة من طلبات المتقدمين، ويمكن لكل الاشخاص الدخول على الموقع والاطلاع على هذه الأسماء لمعرفة ان كان تم قبولهم وسوف نوضح اليوم كيفية الاستعلام عن الاسماء بالخطوات التالية:

ابحث من جوجل عن موقع وزارة الدفاع العراقية.

من الصفحة الرئيسية للموقع اختر قسم الاستعلام عن اسماء المقبولين بالجيش.

كتابة البيانات المطلوبة مثل التسجيل او رقم الهوية الشخصية.

ثواني قليلة ثم يفتح أمامك قائمة بجميع الاسماء المقبولين .

في حالة إيجاد اسمك قم بتحميل القائمة

وفي عدم وجود الأسماء في كشوفات المقبولين يعنى عدم استيفاء شروط القبول، ويمكن تقديم شكوى أو التواصل مع الوزارة من خلال الالكتروني المخصص للشكاوى رقم التليفون من الاستعلامات .