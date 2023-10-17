اخيرا بعد طول انتظار.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 والأوراق المطلوبة

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024، هو ما يشغل العديد من الطلاب وأولياء الأمور حاليًا، حيث بدأ العام الدراسي منذ أيام ويتساءل طلاب الصف الأول والثاني الثانوي عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024/2023، وذلك لاعتماد الطلاب عليه بشكل أساسي في عملية التعلم، خاصة بعد إعلان وزير التربية والتعليم مؤخراً عن عدم طباعة أي كتب لطلاب الثانوية العامة، وسيتم إجراء الامتحانات الكترونيًا.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تسليم التابلت لطلاب الثانوية العامة، وأن الوزارة سوف تقوم بتسليم التابلت للإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية ومنها إلى المدارس المختلفة، وذلك في خلال الأيام القادمة من شهر أكتوبر وحتى شهر نوفمبر، كما أشارت الوزارة إلى ضرورة انتهاء الطلاب من التسجيل الالكتروني الخاص بطلبات التابلت.

أهمية تابلت الثانوية العامة

التابلت أصبح شيء أساسي في العملية التعليمية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي؛ أهمية التابلت وتقديم المناهج الدراسية بصورة محتوى رقمي، حيث يساعد على:

تطوير مهارات التفكير لدى الطلاب.

تنمية التفكير النقدي والابداعي للطلاب.

كما يساعد التابلت والمحتوى الرقمي على تحقيق الأهداف التعليمية، بدلا من الاعتماد على طريقة الحفظ والتلقين.

المستندات المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2024/2023

حددت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط والمستندات المطلوب إتمامها من الطلاب وأولياء أمورهم، حتى يتمكن الطالب من الحصول على تابلت الثانوية العامة 2023، وهذه المستندات هي: