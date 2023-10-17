تردد قناة المنار اللبنانية 2023 Almanar على نايل سات أخبار حصري وعاجلة على مدار 24 ساعة

تردد قناة المنار اللبنانية 2023 التي يهتم الكثير من الناس بضبطها وتنزيلها على الجهاز لمتابعة الأحداث والاخبار العاجلة لحظة بلحظة، وهذا لأن قناة المنار اللبنانية من القنوات الإخبارية التي تحظى على شهرة واسعة جداً ومنذ بداية انطلاقها وهي في تقدم لذلك نالت إعجاب الكبير والصغير، المنار قناة فضائية متخصصة في نقل الأخبار المحلية والعالمية.

حيث تقدم القناة باقة كبيرة من البرامج الاخبارية المميزة لمناقشة العديد من المشاكل والقضايا التي يقع فيها الشعب اللبنانية، كما أن القناة تنتمي لحزب الله في لبنان وهم المسؤولين عن إدارتها، توقفت القناة عن العمل لفترة طويلة لعدة أسباب غير معروفة لكنها عادات للانطلاق بقوة وأصبحت تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة بدون توقف، اليوم خلال السطور التالية من المقال تجدون تردد قناة المنار اللبنانية 2023

تردد قناة المنار اللبنانية 2023

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12632.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة المنار اللبنانية Almanar الجديدة

تحتل قناة المنار اللبنانية خلال هذه الفترة عملية بحث كبيرة جداً مما استطاعت القناة أن تحصد في فترة زمنية قصيرة أعلى نسب من المشاهدة، وخلال هذه الفترة تعمل القناة على تغطية الأحداث التي تحدث في المنطقة العربية وتحديدا الحرب الفلسطينية الاسرائيلية، المنار تنقل أخبار اقتصادية أخبار سياسية واخبار دينية و اخبار رياضية وثقافية، يقدم البرامج على القناة فريق كبير من أهم الإعلاميين ولدى القناة استديو خاص لتقديم البرامج، تعمل القناة على مدار اليوم بدون توقف وبشكل مجاني وتمتلك إشارة قوية جداً على القمر الصناعي نايل سات وهذا لأن القناة تحسن اختيار الإمكانيات التي تستخدمها لتحسين الأداء العام للقناة وعدم حدوث تشويش أو تقطيع.

تردد قناة المنار اللبنانية على عرب سات