عاجل ورسميًا امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي 2023 في هذا الموعد لعموم المحافظات

بالتزامن مع إعلان نتائج الدور الثاني الخاصة بالصف السادس الإعدادي بدأ البحث من قبل الكثيرين حول موعد امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي نظرًا لأن وزارة التربية العراقية أعلنت عن وجود دور ثالث ولكن لبعض الصفوف وليس للجميع، لذا بدأ البحث من قبل الطلاب والطالبات حول هذا الأمر وهذا ما سنتطرق لتوضيحه خلال مقالنا هذا.

متى امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات الدور الثالث الخاصة بالصف السادس الإعدادي لكي يكون يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر لعام 2023 وستبدأ الامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لذا على الجميع من الآن الاستعداد لها بشكل كامل لكي يتخطونها بشكل جيد وينتقلون للعام الدراسي الذي يليه.

وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن منحها الدور الثالث للصفوف المنتهية وهي:

السادس الابتدائي بدرسين.

السادس الإعدادي بكافة المواد دون استثناء.

الثالث المتوسط بثلاث دروس.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية دون استثناء أي مرحلة منهم.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

أعلنت الوزارة عن نتائج السادس الإعدادي ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع الآتي: