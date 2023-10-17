مباراة اليمن وسريلانكا في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

يستعد منتخب اليمن لمواجهة سريلانكا في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وتعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لليمن للوصول إلى بطولتين عريقتين.

مباراة اليمن وسريلانكا اليوم

في حال تأهل المنتخب اليمني في هذه التصفيات المزدوجة، سيحقق حلم اللعب في كأس العالم 2026 التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك، وكذلك في كأس أمم آسيا 2027 التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء، الموافق 17 أكتوبر 2023، على ملعب السباق الدولي. ومن المهم أن يتخطى المنتخب اليمني تحدي سريلانكا في مباراتي الذهاب والإياب لتحقيق هذا الحلم.

مشاهدة مباراة اليمن وسريلانكا بث مباشر

ستنقل المباراة مباشرة على قناة السعيدة اليمنية، التي تحمل حقوق بث مباريات المنتخب اليمني في هذا الدور من التصفيات.

يمكن للمشجعين متابعة المباراة بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بالإضافة إلى المواقع التي تقدم خدمة البث المباشر عبر الإنترنت مثل الأسطورة لبث المباريات، كورة لايف، يلا شوت، ويلا لايف.

منتخب اليمن يعول على تشكيلته الرسمية المكونة من نخبة من اللاعبين المميزين، بقيادة المدرب الذي يسعى لتحقيق الفوز وتحقيق التأهل إلى البطولتين الكبريتين.