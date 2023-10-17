عاجل ورسميًا صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023 في هذا الموعد.. تعرف على الفئات المستفيدة

يتساءل الكثير من المستفيدين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن موعد صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023 حيث يوجد الكثير من الفئات المستفيده من هذا الدعم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة مواطنيها في مختلف القطاعات الخاصة والعامة أيضًا، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذه العلاوة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023

أعلنت الجهات المسؤولة أن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة سيكون اعتبارًا من الشهر الجاري وهو أكتوبر وستصرف هذه الزيادة وفقًا لما قررته وزارة المالية المصرية بناءً على توجهيات رئيس الجمهورية وسيتم صرف المبلغ الإضافي الذي يبلغ قدره 600 جنهيًا للموظفين، كما تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث أصبح الحد الأدنى لهم 4000 بدلاً من 3500 جنيه.

من هم الفئات المستفيدة من الزيادة؟

هناك العديد من الفئات المستفيدة من زيادة علاوة غلاء المعيشة وهما:

كافة الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية.

العاملين بقطاع الأعمال العام.

العاملين بشركات القطاع العام.

العاملين بالدولة من غير المشمولين به.

أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

العاملين بقطاع الأعمال.

علاوة غلاء المعيشة لعام 2023

تسعى الدولة لتوفير يد العون لكافة القطاعات الخاصة والعامة منها حيث تضمن هذه الزيادة التالي: