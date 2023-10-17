مباراة تونس واليابان الآن قناة الوطنية التونسية 1 “وديات المنتخبات”

توجه الآن عشاق كرة القدم في تونس واليابان إلى الملعب الذي سيستضيف مباراة تونس واليابان الودية. يترقب المشجعون بشغف هذه المباراة التي ستنطلق بعد لحظات، حيث تعتبر فرصة لتبادل الخبرات واختبار قوة الفرق وتأهيل اللاعبين استعدادًا للتحديات المقبلة.

مباراة تونس واليابان الآن

سيقام اللقاء في ملعب كوبه، وهو أحد أبرز الملاعب في تونس، في اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2023. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت المحلي لتونس.

من المتوقع أن يدخل المنتخب التونسي المباراة بتشكيلة قوية ومتوازنة، حيث يعول المدرب على اللاعبين البارزين في صفوف المنتخب. ومن المحتمل أن تشمل التشكيلة الرسمية لتونس لاعبين مثل أيمن دحمان في مرمى المنتخب، وديلان برون، منتصر الطالبي، على العابدي، ياسين مرياح في الدفاع، وإلياس السخيري، عيسى العبدوني، محمد دراجر في الوسط، ويوسف المساكني، نعيم السليتي، عصام الجبالي في الهجوم.

مشاهدة مباراة تونس واليابان بث مباشر

سيتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة مباشرة عبر قناة الوطنية التونسية الأولى، حيث ستقوم القناة بنقل المباراة وسيقوم المعلق الرياضي عبد الرحمن العش بتعليقها. يمكن ضبط التردد الخاص بالقناة على التردد التالي: 10796، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، الخطأ: 3/4.

إذا كنت تفضل متابعة المباراة عبر الإنترنت، يمكنك زيارة مواقع مثل “كورة لايف”، “ياسين تي في”، “الاسطورة لبث المباريات”، “سوريا لايف”، أو “يلا شوت” للاستمتاع بالمباراة مباشرة من أي مكان ترغب فيه.