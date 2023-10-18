عاجل قرار بشأن قبض معاشات نوفمبر القادم.. تعرف على التفاصيل

يبحث الكثيرين من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن القرار الصادر بشأن قبض معاشات نوفمبر القادم لكي يتعرفون على جميع التفاصيل التي تخص معاشات شهر نوفمبر المقبل، حيث تسعى الجهات المسؤولة في توفير جميع التفاصيل التي تخص المعاشات والزيادة المُعلن عنها خلال الفترة الأخيرة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

قبض معاشات نوفمبر القادم

يبلغ عدد أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية نحو 11 مليون و100 ألف شخص، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيه جميع منافذ الصرف المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتمثلة في كلاً من البنوك العاملة، وهيئة البريد، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي للاستعداد التام لاستقبال أصحاب المعاشات لكي يبدأ صرف قبض معاشات نوفمبر بداية من اليوم الأول من الشهر القادم وهو نوفمبر.

زيادة معاشات نوفمبر

أعلنت الوزارة عن الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات لتوفير حياة كريمة لجميع أصحاب المعاشات داخل أراضي جمهورية مصر العربية، حيث تم رفع المنحة الاستثنائية من 300 لـ 600 جنيه مصري وهي خاصة بغلاء المعيشة لكي يتم مواجهة ارتفاع الأسعار، كما أكدت الجهات المسؤولة أن قبض شهر نوفمبر سوف يحصلون على 600 جنيه نظرًا لأنها تتضمن قيمة المنحة الاستثنائية الخاصة بشهر أكتوبر ونوفمبر أيضًا عقب موافقة مجلس النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكي توفر كافة التفاصيل التي تخص أصحاب المعاشات نظرًا لاقتراب موعد الصرف.