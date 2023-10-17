عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023 بزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

تزامنًا مع اقتراب بداية شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023 حيث يبدأ صرف المعاشات في اليوم الأول من الشهر الميلادي ، وقد وافق مجلس النواب على قرار الزيادة الاستثنائية للمعاشات خلال جلسته السابقة في بداية أكتوبر الجاري والتي قد أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ، وسيتم صرف زيادة معاشات شهر أكتوبر بأثر رجعي مع معاش شهر نوفمبر 2023 بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفي السطور التالية نكشف عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023.

موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023 حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن يوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023 هو يوم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 ، كما سيتم صرف الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية لشهر أكتوبر بأثر رجعي وقيمتها 300 جنيهًا ، حيث يحصل المواطنون من اصحاب المعاشات على 600 جنيه زيادة على قيمة المعاش لشهري أكتوبر ونوفمبر ، وقد اتخذ رئيس الجمهورية قرار بزيادة المعاشات لمساندة المواطنين في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة ، وإليكم جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 :

يبدأ صرف معاشات الفئة المالية الأولى بداية من 1000 جنيه يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 و 2 من نوفمبر 2023.

وخلال يومي السبت والاحد الموافق 4 و 5 نوفمبر يتم صرف معاشات الفئة الثانية 2000 جنيه فأكثر.

يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر يبدأ صرف معاشات الفئة المالية الثالثة بداية من 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

يمكن لجميع أصحاب المعاشات الحصول على معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 وذلك لمدة 6 أيام وفقًا لما اقره صندوق التأمينات الاجتماعية ، ويمكن لجميع المواطنين من أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 من خلال المناطق التالية.