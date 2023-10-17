التعليم تحدد موعد اختبارات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل

بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث المستمر عن موعد اختبارات شهر أكتوبر 2023 من أجل الاستعداد إليها ومعرفة الجدول الزمنية لبدء المذاكرة وخاصةً أن اختبارات الشهر يستفيد منها الطالب في رفع المجموعة لأنها ضمن أعمال السنة الدراسية، منذ عدة سنوات وتم تغيير المنظومة التعليمية إلى الأنظمة الحديثة والمطورة التي تجعل الطالب أكثر وعي.

كما حقق المنظومة التعليمية نجاح كبير منذ تطبيقها وتم إضافة مواد جديدة لطلاب مراحل النقل بداية من الصف الرابع الابتدائية، لن يمر فترة طويلة على انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2023-2024 لكن في بشكل شهري يؤدي طلاب مراحل النقل اختبارات في غاية الأهمية وهذا ما يساعد الطالب على تذكر المعلومات بشكل مستمر ويكون على استعداد للاختبارات النهائية، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على موعد اختبارات شهر أكتوبر 2023.

موعد اختبارات شهر أكتوبر 2023

تبدأ الاختبارات الشهرية بعد عدة أيام قليلة ومن المقرر أن تعقد امتحانات صفوف النقل يوم الأحد الموافق 30 من أكتوبر الجاري 2023، وكشفت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تعقد خلال الدوام الدراسي بشكل طبيعي بين الحصص، حيث تقوم لجنة مختصة بإدارة المدرسة القيام بأعمال التصحيح للاختبارات التي يؤدي الطالب سوف يتم الإعلان عن النتائج في جدول ويتم وضعه داخل المدرسة، ويتم وضع الدرجات التي يحصل عليها في سجل درجات أعمال السنة لكي يتم احتسابها مع مجموع الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني.

الاختبارات الشهرية لصفوف النقل أكتوبر 2023

تبدأ الاختبارات للطلاب من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وحتى الثاني الاعدادي، وخلال الساعات القليلة القادمة تقوم مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بالإعلان عن جدول اختبارات شهر أكتوبر كي يطلع عليها الطلاب جميعاً وتختلف جدوال الامتحانات من محافظة إلى أخرى، ونؤكد لحضراتكم فور اعلان كشوفات الجدول لصفوف النقل ننشر لكم على الفور من خلال موقعنا البديل.