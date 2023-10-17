عربي و دولي
رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2024 بالخطوات والشروط اللازمة
رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2024
رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2024، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2024 والذي يسعى عدد كبير من الأشخاص في المغرب الإطلاع عليه وعلى الشروط اللازمة، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عن توفير رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية فتابعونا.
التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2024
حيث يسعى عدد كبير من الأشخاص التقديم على رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2024، والتي أعلنت عنه وزارة الأوقاف المغربية تيسيراً على عدد كبير من الأشخاص الراغبين في أداء موسم الحج لعام 2024،وإليمن خطوات التسجيل….
- الدخول على الموقع الرسمي لقرعة الحج المغرب على الإنترنتت.
- اضغط على أيقونة “إنشاء حساب” .
- اضغط موافق على الشروط والأحكام.
- ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- اختر طريقة الدفع المناسبة لك.
- اضغط على أيقونة “ارسال”.
ما هي شروط التقديم في قرعة الحج المغرب 2024
وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين للتقديم في موسم الحج المغرب 2024، وإليكم الشروط …
- أن يكون المتقدم لديه هوية شخصية على أن تكون سارية.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام .
- أن يقوم المتقدم بدفع رسوم ومصاريف الحج كاملة.
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.
- أن يكون المتقدم تلقى كافة التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا من المستشفيات المعتمدة.