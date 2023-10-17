يانهار تخفيضات.. بكام النهاردة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن اليوم في جميع الأسواق

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، وذلك بعد ارتفاع أسعارها في الأيام الماضية، ويأتي هذا الاستقرار بعد أن اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لضبط السوق، منها توفير الأعلاف بأسعار مخفضة للمربين، ودعم صغار المربين، وتنظيم حملات تفتيشية على الأسواق لضبط المخالفين، وسنتعرف اليوم إلى أسعار الدواجن من خلال المقال.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

يأتي استقرار أسعار الدواجن اليوم بعد تراجعها أمس الاثنين بنسبة تراوحت بين 2 و 3 جنيها، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء 69 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو اليوم 98 جنيها.

الفراخ البلدي 110 جنيهات للكيلو.

سعر الكيلو الفراخ الأمهات الأبيض 65 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الأبيض الشركات ما بين 19.5 و 28 جنيها.

سجل الكتكوت الأبيض القطعان ما بين 20 و20.25 جنيها.

سعر الكتكوت الساسو سعر يتراوح بين 19 و 20 جنيها.

سعر كتكوت بلدي حر بين 10.5 و11.5 جنيها.

يرجى العلم أن هذه الأسعار قد تختلف من سوق لآخر، ولذلك يجب التأكد من السعر قبل الشراء.

أسباب استقرار أسعار الدواجن

بجانب قرار وزارة الزراعة بضخ كميات كبيرة من الدواجن في السوق المحلية، هناك ايضا عدة أسباب أخرى أدت إلى استقرار اسعار الدواجن في الأسواق منها:

استقرار أسعار الأعلاف، حيث تراجعت أسعار الذرة الصفراء والأرز خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انخفاض تكلفة إنتاج الدواجن.

زيادة المعروض من الدواجن، حيث زادت عمليات التفريخ والإنتاج من الدواجن في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق.

استقرار الطلب على الدواجن، حيث لم يشهد الطلب على الدواجن أي تغييرات خلال الفترة الماضية.

يتوقع أن تستمر أسعار الدواجن في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار استقرار أسعار الأعلاف وزيادة المعروض من الدواجن.