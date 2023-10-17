رسميا.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 لطلاب اولي ثانوي وجميع الأوراق المطلوبة

يعتبر موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024، هو من الأسئلة المنتشرة خلال هذه الفترة، حيث أنه بدأ الأسبوع الثاني في الانطلاق لهذا العام الجديد الذي من المقرر أن يتم تسليم جميع الطلاب التابلت الخاص بهم، حتى يتلقوا عليه جميع الدروس المقدمة من قبل المدارس، بالإضافة أن وزارة التربية ستقوم بإتمام هذا التسليم في الموعد الذي تقوم بالإعلان عنه حيث أن هذه الخطوة هامة جدا:

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024

تم تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024، من قبل وزارة التربية لجميع طلاب الثانوية العامة وعلى كافة المحافظات:

قامت الوزارة بالإعلان أنه مع بداية شهر نوفمبر، سيتم تسليم كافة الطلاب التابلت الخاص بهم كأخر موعد منها.

كما جاء الطلب من قبل الطلاب، وكذلك المديريات التعليمية، بالإسراع في تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطلاب حتى يتم تسليم التابلت لهم في أسرع وقت.

كذلك فقد جاءت الأنباء من الجهات المعنية بهذا أنه على جميع الطلاب، أن يقوموا بدفع القيمة الخاصة بالتأمين حتى يتسنى لهم استلام التابلت، بجميع المحتويات التي ترفق معه.

حيث سيتم تسجيل المحتوى الرقمي، من خلال الموقع الرسمي، وكذلك بنك المعرفة، وجميع المنصات الرقمية، المتاحة من قبل الوزارة.

أوراق استلام جهاز التابلت

أعلنت الوزارة أنه على جميع الطلاب الملتحقين بالثانويه العامة، أن يقوموا بتجهيز الأوراق المطلوبة حتى يستطيعوا أن يحصلوا على التابلت لهذا العام، حيث جاءت متمثلة في:

أولا يجب إحضار صورة خاصة بشهادة الميلاد.

بالإضافة إلى صورة من البطاقة الخاصة بولي الأمر.

كما يجب إحضار الايصال الذي يوفي بأن جميع المصاريف الخاصة بمبلغ التامين قد تم دفعها.

ويجب إحضار صورتين خاصين بالإيصال حيث يرفق هذ المستند إلى مكتب البريد.

كما يجب وجود إقرار يوفي بتسليم التابلت ويوقع عليه ولي الأمر.

يعتمد التابلت على مجموعة من المميزات والمواصفات الخاصة بيه، التي تساعد بشكل كبير على مساعدة الطالب في استخدامه حيث أن الإطار الخارجي الذي تم التصميم من خلاله تم صنعه من البلاستيك، كما تم استخدام الزجاج في صنع واجهة التابلت، بالإضافة أن الوزن الخاص به حوالي 525 جرام، كما أن طول التابلت 10 سم، والعرض الخاص بالحواف العلوية 1 سم، أما الحواف الجانبية فجاءت 2.8 سم.