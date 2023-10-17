الف مبروك ..اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي …موقع مديرية ادارة التطوع moi-jobs.iq

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، يبحث عدد كبير كبير من الشباب عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية للإطلاع على اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي، وكما أعلنت الوزارة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط المطلوبة.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

يسعى عدد كبير من الشباب للالتحاق بالوظائف التي تعلن عنها وزارة الدفاع العراقية، والتي أعلنت مؤخراً عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة الدفاع العراقية من هنا.

ثم ادخل على اسماء المقبولين في الجيش العراقي.

ادخل رقم الهوية الوطنية واضغط على عرض النتيجة.

بعد ذلك سوف تظهر امامك كشف بأسماء المقبولين .

تحقق من الاسم المراد الاستعلام عنه.

شروط القديم في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على وظائف وزارة الدفاع العراقية بصفو جندي والتي جاءت كالتالي: