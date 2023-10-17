رسميا الان.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023، تقدم وزارة التشغيل الوطنية في الجزائر فرصة كبيرة للشباب الجزائرية من خلال منحة البطالة التي تستهدف الشباب العاطلين عن العمل وتوفر لهم فرص العمل المناسبة، وفق الشروط الموضوعة، وقامت وزارة التشغيل بتوفير رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023، وهو ما سنقوم بتوضيحه من خلال هذا المقال.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 وخطوات التسجيل

الآن يمكنك تجديد منحة البطالة في الجزائر 2023 من خلال رابط الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية، الذي يضمن استمرارك ضمن قائمة وكالة تشغيل الشباب العاطلين لمدة 6 أشهر، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولاً عليك تسجيل الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

اختيار تجديد منحة البطالة.

اكتب الرقم الوطني الخاص بك.

ثم اكتب رقم بطاقة التعريف الخاصة بك.

وادخل رقم تسجيل صاحب العمل.

وانقر علي خانة “تمديد”.

ثم إدخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

ستظهر قائمة امامك بها كل تفاصيل تجديد طلبك، عليك طباعتها أو حفظها، ومنها ستتعرف كافة اجراءاتك بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى وكالة التشغيل.

خطوات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023

تقدم الحكومة الوطنية منحة البطالة للشباب العاطلين الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، ووفق الشروط الموضوعة، وذلك حتى تساعد هؤلاء الشباب على إيجاد فرص عمل لهم، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية ومواجهة الظروف الاقتصادية، وتتيح الوكالة الوطنية للشباب إمكانية التسجيل باتباع الخطوات الآتية: