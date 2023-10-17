مسلسل كريستال الحلقة 79 على mbc 1 كاملة واتفاق عالية وفاي لأول مرة من أجل باسل

مسلسل كريستال الحلقة 79، منذ عدة حلقات من مسلسل كريستالل والجمهور المتابع يعيش في حالة من الصدمة بسبب ما فعله جواد في فاي وتركها وغادر لبنان مع صديقته نور، ومن هنا بدأت عمليات البحث ترتفع كل دقيقة، حيث تم تسريب الحلقة الجديدة من مسلسل كريستال وينتظر المتابعين باقي الأحداث وهل فاي لا تتأثر بعودة جواد مرة أخرى للحفاظ على حياة باسل، يعتبر مسلسل كريستال من أهم وأشهر المسلسلات اللبنانية التي شارك فيها كوكبة من ألمع النجوم والنجمات في الوطن العربي.

حقق كريستال نجاح كبير للغاية وفي فترة قصيرة استطاع أن يتصدر الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip ومن المتوقع أن يكون لمسلسل كريستال الحظ الأكبر في الحصول على أفضل عمل درامي لبناني في 2023، ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على المزيد من التفاصيل والأحداث حول مسلسل كريستال الحلقة 79.

مسلسل كريستال الحلقة 79

تم عرض 78 حلقة من مسلسل كريستال وكل حلقة تحقق أكثر من مليون مشاهدة على القنوات الناقلة وعلى المنصات الرسمية للعرض، وعلى الرغم من أن مسلسل كريستال مقتبس من عمل تركى حرب الورد لكن فريق العمل كان أدائهم رائع للغاية تمكنوا من توصيل كل تفصيلة للجمهور، تعلق الجمهور المشاهد بمتابعة كل حلقة من المسلسل، ولأول مرة عاليا وفاي يتفقان لإنقاذ حياة باسل

حيث أخبرت عاليا في أن باسل حياته في خطر ويعجز الأطباء عن وجود حل وتطلب عالية من فاي أن تعود إلى المنزل للعيش مع باسل لكي تطمئن عليه وخاصةً أن الموت يهدد حياته في أي لحظة، وتقوم فاي بإمساك يد عالية وتقول لها أكيد هناك حل وتوافق على طلب عودتها فهل يترك جواد فاي أم يدبر لها مرة أخرى وهذا ما نتعرف عليه سوياً في الحلقات القادمة.

توقيت عرض مسلسل كريستال الحلقة 79 والقنوات الناقلة

تنهار فاي من البكاء عندما تعلم أن حياة باسل في خطر رغم أن بداية الحديث بينها وبين عالية بدأ بالسخرية من فاي لأنها تعتقد أن عالية تريد الانتقام منها بخطة جديدة، اليوم الثلاثاء وفي غضون ساعات قليلة ينطلق عرض مسلسل كريستال الحلقة 79 والتي تشهد أحداث شيقة للغاية وتذاع في تمام الساعة 8 مساءً على mbc1 و الاعادة على قناة mbc لالعراق الساعة 9 مساءً.

تردد قناة mbc 1