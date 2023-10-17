اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن إطلاق جميع الكشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فضلاً عن أن الوزارة عملت على تقديم العديد من المساعدات والمنح للعديد من الأسر والفئات الأقل دخلاً، مما يُساهم في الحصول على توفير حياة كريمة، حيث إن عدد المشمولين في الوجبة الجديدة قبلوا نحو 200 ألف أسرة، وذلك بإجمالي نحو 1.2 مليون فرد، في جميع المحافظات داخل العراق.

أسماء المشمولين في الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن أسماء المشمولين في الوجبة الخامسة الرعاية الاجتماعية تم عرضها عبر منصة مظلتي، وذلك من أجل أن يتمكن جميع المستفيدين من الحصول على الدعم التي يتم توفيره لجميع الأسر والعائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود، إضافة إلى أنه يسمح لجميع المستفيدين، بالحصول على هذه المنحة من جميع الأماكن وماكينات الصراف الألي، حتى تُعينهم على الحياة المعيشية.

شروط منحة الرعاية الاجتماعية

من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-