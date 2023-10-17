رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق جميع المحافظات، حالة من القلق والغضب بدأت تظهر على عدد من الطلاب وأولياء الأمور بعدما تم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، وكان عدد من الطلاب اعترضوا على النتائج وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لاستقبال طلبات اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق جميع المحافظات

حيث صرح الدكتور “نعيم العبودي” الذي يشغل منصب وزير التعليم العراقي أن الوزارة خصصت رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق جميع المحافظات تيسيراً على الطلاب وتجنب الخروج من المنزل، وأشار “العبودي” إلى أن الوزارة حرصت على متاعبة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات، مشيراً إلى أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 75% .

وأكد “العبودي” إلى أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الاعتراضات وأكد أنه تم مراجعة الطلبات المقدمة من الطلاب على الفور حتى يتمكن الطلاب من التقديم في المرحلة الجامعية، وأشار العبودي إلى أن الطالب الذي سوف يجد أخطاء في التصحيح ورصد الدرجات عليه التقدم بالاعتراض والوزارة مسؤولة عن مراجعة الأوراق مرة أخرى.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023