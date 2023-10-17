أخيراً ظهرت .. نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 1445-2023

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات حتى أولياء الأمور عن نتيجة الدور الثاني لامتحانات الصف السادس الاعدادي والتي تعد من الخطوات الحاسمة لسير العملية التعليمية وإتاحة النتائج وقد قامت وزاره التربية العراقية بالعمل مع فريق التصحيح والمراقبين لكي توفر حالة من الدقة والعدالة في عملية التصحيح والقيام بتسجيل الدرجات بدقة ومجرد إعلان الوزارة عن هذه النتائج فسوف تكون متوفرة لكافة الطلاب عن طريق الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية .

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية وهي:

يقوم الشخص الراغب الاستعلام عن النتيجة بالدخول الي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

قم يقوم باختيار نتائجه ومن ضمن هذا الاختبار يقوم بالبحث عن نتائج الصف السادس الاعدادي عن لإعلان النتيجة 2023 بالاسم ويقوم بالضغط عليه .

يقوم الطالب بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها مثل محافظة النجف ومحافظة بغداد وغيرها من المحافظات .

يقوم بالضغط على كلمة تنزيل وستكون متاحة وموجودة بجوار اسم المحافظة التابعة للطالب وسوف يتم الاعلان عن النتيجه في الفور .

نتائج الصف السادس الاعدادي

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان من خلال موقعها الرسمي بأنها سوف يتم الاعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني لهذا العام خلال الساعات المقبلة وسيكون هذا مباشرة بعد إتمام عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية لأوراق الامتحانات وسوف يتم بعد ذلك الإعلان عن النتائج في كافة مدارس العراق فيمكن للطالب معرفة درجاته بكل سهوله قبل بدء هذا العام الجديد.