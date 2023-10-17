بشرتك هتنور يلا اعملي ماسك الطماطم للوجه لتفتيح البشرة بأسهل الطرق

تمتلك الطماطم العديد من الفوائد للوجه مثل تقليل التجاعيد وترطيب البشرة، وتوحيد لون البشرة وأيضًا الحد من خطر الاصابة بسرطان الجلد، والعديد من الفوائد الأخرى، بالإضافة لفوائدها الصحية للجسم فهي من الخضراوات التي تمد الجسم بالبوتاسيوم والحديد وتشفي الجروح بشكل اسرع، بالإضافة إلى انها من مضادات الاكسدة وتحتوي ايضا على الكالسيوم وفيتامين ك وتساعد على تقوية العظام، وتحتوي الطماطم على مضادات للأكسدة ؛ لذا فهي تقوم بتفتيح لون البشرة وتوحيدها ، وافراز الكولاجين ليعطي البشرة نضارة وحيوية ، وتوجد العديد من الماسكات الخاصة بالطماطم بسبب فوائدها الكثيرة وسوف نذكرها بالتفصيل في هذا المقال .

ماسك الطماطم للوجه

هناك عدة خلطات تدخل فيها الطماطم ومن شأنها أن تقوم بتفتيح لون البشرة، وفيما يلي تلك الخلطات:

خمس ملاعق من الطماطم المخلوطة.

ملعقتين من العسل النحل.

ملعقة صغيرة من الليمون.

طريقة التحضير

نخلط كل هذه المكونات سويا بشكل جيد، ثم نضعهم على البشرة بعد غسلها بالغسول المناسب لبشرتك لمدة خمس دقائق فقط.

بعدها نقوم بغسله بالماء الفاتر والافضل تطبيق هذا الماسك مرتين في الاسبوع ويكون قبل النوم مباشرة.

وصفة الدقيق مع السكر

فيما يلي المكونات اللازمة لتحضير تلك الوصفة لتفتيح البشرة:

دقيق.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير