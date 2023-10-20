شروط التقديم الطوارئ الخاصة 1445 منصة ابشر توظيف

اتيحت المملكة العربية السعودية منصة ابشر توظيف وهي منصة خاصة بالطوارئ للحفاظ على امن واستقرار السعودية كما أنها توفر العديد من فرص عمل للشباب السعوديين، وتقدمت السعودية بشكل كبير في الفترات الاخيرة، حيث انشئت منصات عديدة لمنشئات مختلفة في الدولة، ويتساءل العديدون عن كيفية التقديم للانضمام والعمل ضمن فريق منصة ابشر ولكن يوجد عدد من الشروط للقبول في تلك الوظيفة، وسنوضح لكم في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن تلك المنصة وشروط التقديم فيها .

التقديم الطوارئ الخاصة 1445

توجد عدة شروط لازمة لكي يتم التقديم الطوارئ الخاصة 1445 ، حيث إن من ضمن تلك الشروط، كل ما يلي:

أن تكون سعودي الجنسية.

الإقامة في السعودية بشكل مستمر.

لا يقل عمرك عن 18 عام.

التسجيل الكتروني للتقديم على الوظيفية.

الزواج من امرأة سعودية الجنسية.

كما أنه لا بد من ألا يقل طولك عن 170 سم.

لا يزيد عمرك عن 40 عام.

كذلك أنه لا بد من ألا تكون موظف حكومي.

يجب اداء الخدمة العسكرية الخاصة بك قبل التقديم.

لا تعاني من أي مرض نفسي أو بدني.

ما هو المؤهل المناسب للعمل في قوات الطوارئ

في الحقيقة أن هناك مؤهل محدد للتقديم على تلك الوظيفة، فلا بد من أن يكون الشخص قد حصل على مؤهل عالي، وفيما يلي أبرز تلك الشروط الأخرى اللازمة للتقديم: