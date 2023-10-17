كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 2023

يتساءل العديد من الطلاب عن الخطوات اللازمة للتسجيل على منصة مدرستي التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم في السعودية لتساعد الطلاب على الدراسة بسهولة عن بعد من خلال الانترنت وتقديم كل الخدمات التعليمية التي قد يكون الطلاب في حاجة اليها ؛ فهي تعتبر من أفضل المنصات التعليمية السعودية حتى الآن.

منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي تساعد الطلاب على الدراسة بشكل جيد بدلا من الذهاب لدروس التقوية، فهي توفر العديد من مصادر الكتب، والشرح يكون فيها بشكل متنوع ومختلف فتستطيع توصيل المعلومة بأكثر من طريقة ويوجد على المنصة أيضا الاختبارات التي يمكن أدائها، كما تمكن المنصة الآباء من متابعة أولادهم من خلال التقارير الشهرية والدرجات، ويستطيع الطلاب طرح كل الأسئلة التي يريدونها وتقوم المنصة بالإجابة عليها بشكل الكتروني بالإضافة إلى انها تساعد الطلاب على تنظيم وقتهم في المذاكرة وأداء الواجبات والراحة .

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

من خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على جميع الخطوات الخاصة بالتسجيل على منصة مدرستي وهي كالتالي: