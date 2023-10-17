وزارة التعليم السعودية تحسم الأمر بشأن استمرار الدراسة عن بعد منصة مدرستي 2023

انتشرت عدد من الاخبار في الفترات الأخيرة حول استمرار الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي، ولكن نفت وزارة التربية والتعليم في السعودية هذه الاخبار موضحة أن الدراسة ستكون عن بعد في حالات محددة فقط وهي في حال انتشار أي مرض معدي أو فيروس بين الطلاب مثل فيروس كورونا، أو في حال حدوث مشاكل مثل انقطاع الماء أو الكهرباء في المدرسة التي تنتمي اليها ستتحول للدراسة الأون لاين حتى تحل كل المشاكل الخاصة بمدرستك، في حال حدوث امطار غزيرة تتعطل الدراسة وتكون عن بعد للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب .

استمرار الدراسة عن بعد

نفت الوزارة بالمملكة استمرار الدراسة عن بعد وقالت إن الدراسة مستمرة بالمدارس، ولكن عند وجود أي من حالات الفيروس، فسوف تكون الدراسية إلكترونيًا من خلال منصة مدرستي، وهي منصة اتاحتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتتيح للطلاب الدراسة عن بعد في حال حدوث أي مشاكل، كما أن هذه المنصة تساعد الطلاب على الدراسة بشكل جيد فساهمت في تحسين مستواهم الدراسي بشكل كبير لأنها توفر العديد من مصادر الكتب والشرح، وللاستفادة من منصة مدرستي التعليمية لا بد من التسجيل فيها ويكون بعدد من الخطوات البسيطة وسنذكرها لكم فيما يلي.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي