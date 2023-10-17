أخيراً تردد قناة توم وجيري على النايل سات وكيفية ضبطها

تعد قناة توم وجيري من قنوات الأطفال الشهيرة في الوطن العربي، ويشاهدها معظم الأطفال العربيين بسبب محتواها اللذيذ والكوميدي، وسميت القناة على اسم أحد مسلسلات الكرتون الأكثر شهرة في العالم ، وهو توم اند جيري؛ فهو كرتون شاهدته معظم الأجيال في العالم، لأنه استمر يعرض لفترات طويلة جدا على مدار أجيال كاملة، وتم تغيير تردد قناة توم وجيري في الفترات الأخيرة بسبب بعض المشاكل عبر النايل سات، لذا يبحث العديد من الأهالي عن التردد الجديد للقناة، وكيفية تنزيله على التليفزيون، وسنوضح لكم في هذا المقال التردد الجديد، مع الخطوات الصحيحة لتنزيل القناة على التليفزيون .

تردد قناة توم وجيري

التردد الجديد / 11354.

الاستقطاب / عمودي.

معدل الترميز / 27500.

معامل تصحيح الخطأ / 6/5.

القمر الصناعي عبر النايل سات.

الخطوات التفصيلية لتنزيل القناة على التلفاز

قناة توم وجيري من قنوات الأطفال التي نالت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، كما أنها من جملة القنوات التي يحبها كثير من الأطفال الصغار، ومن الممكن أن يتم ضبط تلك القناة بكل سهولة ويسر من خلال السير على سلسلة الخطوات الآتية: