الآن تعرف على موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني

يسأل العديد من الطلاب السعوديين عن موعد الامتحانات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول؛ ليقوموا بالاستعداد والتجهيز لها بشكل جيد، ولتجهيز خطط للإجازة أيضا للاستمتاع بها، ولبدء الفصل الثاني بنشاط جديد ومختلف عن الفصل الأول، وفيما يلي كل ما يخص الموعد الخاص بالاختبارات النهائية بالمملكة العربية السعودية.

موعد الاختبارات النهائية

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن الموعد الرسمي لأداء الامتحانات النهائية، وأعلنت أيضا عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، ووضحت مدة الاجازات التي سوف يأخذها الطلاب لتشجيعهم على أداء الامتحانات بشكل جيد، فذكرت الوزارة أن الاختبارات ستبدأ خلال ثلاث أسابيع تقريبًا، وستكون على كل المواد التي تم دراستها خلال الفصل كله، وستستمر الامتحانات لمدة عشرة أيام متتالية، وبعدها ستبدأ إجازة الفصل الأول والتي ستكون لمدة أسبوعين، وبعدها سيبدأ الفصل الدراسي الثاني والتي يتضمن عدد من الاجازات الرسمية التي يأخذها كل المواطنين في المملكة العربية السعودية كلها.

الاجازات الرسمية في السعودية للفصل الدراسي الثاني

توجد عدة إجازات رسمية بالمملكة، حيث إنه فيما يلي كافة الإجازات الرسمية التي توجد بالسعودية للترم الثاني: