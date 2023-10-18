طبخ
بأسهل الخطوات .. طريقة عمل مفروكة في المنزل 2023
المفروكة هي حلوى سورية باردة وسريعة التقديم ومشهورة بطعمها اللذيذ التي يفضله كل العرب بشكل كبير، وهي من الوصفات المطلوبة بشكل كبير، فتسأل العديد من السيدات عن خطوات عمل المفروكة من المنزل، وتسأل أيضا عن المكونات التي تحتاجها، خاصة أنها من الحلويات السريعة التي يتم تحضيرها في دقائق معدودة، وسنوضح لكم في هذا المقال الخطوات التفصيلية، والمكونات اللازمة لطريقة عمل المفروكة.
طريقة عمل مفروكة في المنزل
من اجل القيام بتحضير المفروكة يجب توافر المكونات التالية وهي:
- نصف كيلو من الكنافة المفروكة.
- تمن فستق مطحون بشكل جيد “أي حوالي كوب صغير من الفستق”.
- كوب صغير من السكر البودرة، ويكون مطحون جيدا.
- ملعقتين كبار من الزبدة البلدي.
- واحدة ملعقة من القطر.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقتين من ماء الزهر .
- قطع الليمون المتساوية للزينة.
- قشطة حسب الرغبة .
خطوات عمل المفروكة
بعد معرفة المكونات اللازمة لعمل المفروكة يجب إتباع الخطوات التالية من أجل القيام بعمل المفروكة بطريقة صحيحة وهي كالتالي:
- في البداية، نخلط الكنافة مع الفستق.
- ثم نضع ماء الورد والسكر والزهر في وعاء واحد.
- بعدها نضيفهم لخليط الكنافة والفستق ونقوم بخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف اليهم الزبدة والقطر مع بعضهم البعض.
- نضع نصف الخليط في وعاء مسطح أو قالبا يدخل الفرن.
- بعدها نضع فوقها القشطة أو الحشوة التي ترغب فيها.
- بعد ذلك نضع النصف الاخر من الخليط فوق الحشوة.
- في النهاية، نضع الزينة التي نريدها فوق المفروكة، وذلك سواء قطع الليمون أو القشطة.