HERE.. رابط التقديم على منحة الطلاب الرعاية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي

تعد منحة الطلبة التي تقدمها الحكومة من أجل دعم الطلاب الغير قادرين على تحمل نفقات التعليم بمثابة طوق النجاة لكل طالب يرغب في استكمال مسيرته التعليمية، حيث توفر وزارة التربية والتعليم العراقية المنحة المالية لمساعده الطلاب من الاسره الفقيره بالعراق حتى يستطيعون استكمال الاستمرار في التعليم وعدم التسرب من أجل العمل لجلب المال ستقدم العديد من المساعدات حيث يمكن التسجيل في رابط التقديم على منحة الطلاب الرعاية الاجتماعية المخصصة لغير القادرين من الأسر العراقية الفقيرة لا تستطيع تحمل نفقات التعليم ودفع المصروفات المدرسية و التقديم على منحة الطلاب الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم على منحة الطلاب الرعاية الاجتماعية 2023

ويعتبر الاسر الفقيرة من الفئات التي تستحق دعم الرعاية الاجتماعية ويحق لهم التسجيل في المنحة، حيث يبحث العديد من الطلاب فقراء بالعراق عن رابط منحة الطلاب الرعاية الاجتماعية 2023، من أجل الحصول على المساعدة المالية المقدمة للدولة،حيث ان يجب ان يتوفر في وراء الطلاب بعض الشروط حتى يتم الموافقه على طلب المنحة التي تقدمها البلاد لهم في إطار الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في العراق وتتمثل أهم شروط المنحة الطلابية في التالي:

أن يكون الطالب من اسرة مستفيدة من الرعاية الاجتماعية.

يلزم أن يكون الطلاب في المدارس الحكومية.

انتظام حضور الطالب في المدرسة باستمرار لاستمرار الحصول على المنحة.

التسجيل في منحة الطلاب الرعاية الاجتماعية

وتكفل الدولة لجميع الطلاب حق الحصول على المنحة من اجل ان يستطيع جميع الطلاب الفقراء الاستمرار في التعليم وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية نفقات التعليم والغذاء والعلاج من اجل الحد من ظاهرة تسرب الطلاب من التعليم، ويمكن لكل طالب ممتتج مستفزين شروط المنحة الحصول على الدعم والتسجيل فيه من خلال أتباع الخطوات التالية: