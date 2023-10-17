القبول الموحد في العراق 2024.. الحدود الدنيا للجامعات العراقية 2023 – 2024 أحيائي وأدبي القبول المركزي

تم نشر معدلات القبول الموحد في العراق 2024 من قبل وزارة التعليم العالي العراقية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن الطلاب من الاطلاع على جميع معدلات القبول المركزي وتسجيل رغباتهم في الكليات والجامعات المختلفة، كما قدمت الوزارة أيضًا دليلًا يتعلق بالقبول المركزي يسهل على الطلاب الوصول إلى معدلات القبول والحصول على معلومات حول التنسيق والكليات المتاحة.

القبول الموحد في العراق 2024

بدأت الجامعات في العراق في نشر معدلات القبول لعام 2024 في جميع الكليات وقامت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية بنشر دليل رسمي على موقعها الإلكتروني، والذي يحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات العراقية والكليات، وتستعد الوزارة لفتح باب التسجيل والالتحاق بالجامعات في الوقت المناسب.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات والكليات العراقية لعام 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التعليم العالي .

. ثم انتقل إلى قسم القبول المركزي.

اختر قسم خدمات الطلاب.

ستظهر أمامك الملفات المتعلقة بالقبول الموحد في العراق لعام 2024.

شروط التقديم على الكليات في العراق

وفيما يتعلق بشروط التقديم على الكليات في العراق لعام 2024، يجب على الطلاب معرفة القنوات المتاحة للقبول والتقديم، سواء عبر الإنترنت أو عن طريق الأوراق المطبوعة.

يجب أيضًا على الطلاب معرفة المعدلات المطلوبة للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2024 في العراق، وينبغي للطلاب التحقق من تكاليف الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية والتأكد من أن الكليات معتمدة من قبل الجهات المختصة.

عندما يتم إطلاق استمارة التقديم على الكليات الأهلية لعام 2024، يمكن للطلاب تقديم أربعة اختيارات من بين الكليات المتاحة، يجب على الطلاب الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة لضمان قبول طلباتهم.