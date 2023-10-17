شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم 17 أكتوبر 2023 استقرارًا في الأسواق الحرة والمحلات الكبرى في جمهورية مصر العربية، سواء كان الأرز رفيع أم عريض الحبة، خلال موسم حصاد الأرز الشعير لعام 2023 في 9 محافظات في جمهورية مصر العربية، سوف نتناول معكم كافة التفاصيل، يرجب متابعتنا.

أسعار الأرز الشعير اليوم 17 أكتوبر 2023

أعلنت الغرفة التجارية في جمهورية مصر العربية أن أسعار الأرز الشعير اليوم، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، تشهد نشاطاً كبيراً في التداول والبيع. وأكدت أن هذا النشاط يحدث على نطاق واسع في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، تم تسجيل استقرار في أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء في محافظات مصر، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 85٪ من إجمالي الإنتاج من هذه الثقافة، هذا التوقف في الزيادة في الأسعار يعود بشكل إيجابي لصالح المستهلكين في جميع أنحاء البلاد، حيث تتراوح الأسعار حاليا على النحو التالي

استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة عند 15 ألفًا و500 جنيه.

تم تحديد سعر طن الأرز الشعير اليوم عند 14,900 جنيه في السوق.

سعر الأرز الشعير في الأسواق المحلية اليوم 17 أكتوبر 2023

يمكن أن يصل سعر طن الأرز الشعير طويل الحبة إلى 13800 ألف جنيه مصري. بينما يتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة حوالي 15100 ألف جنيه. تبلغ قيمة طن الأرز الأبيض من النوع الكسر 3% 22800 ألف جنيه. زادت أسعار طن الأرز الأبيض ووصلت إلى 11000 جنيه.



تم تصدير مصر لتركيا أنواع مختلفة من المنسوجات الصناعية والخيوط بقيمة 291 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 170 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 194 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.

من المتوقع أن يستمر سعر الأرز الشعير في التراجع بمقدار 10 آلاف جنيه للطن نتيجة زيادة المعروض، بالإضافة إلى قيام بعض المزارعين بالاحتفاظ بالمخزون من العام الماضي، يأتي ذلك بعد جهود الحكومة في تشديد الرقابة على الأسواق كجزء من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص.

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم 17 أكتوبر 2023

وصل سعر كيلو الأرز الأبيض الضحى إلى 33 جنيه مصري.

كيلو الأرز أصفهان وصل إلى سعر 30 جميع.

بلغ سعر كيلو الأرز البدري 35 جنيهًا مصريًّا.

وصل سعر كيلو الأرز من ماركة المزاج إلى 23 جنيه.

الوزارة أكدت أن ارتفاع سعر كيلو الأرز يعني أنه من الأنواع الأفضل، ولذلك، قامت الوزارة بتقديم أكثر من نوع بأسعار مختلفة لتمكين المشترين من شراء ما يناسب قدرتهم المالية.