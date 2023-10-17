اخيرا.. مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس، بعد انتظار طويل من قبل المشاهدين لعرض الموسم التالي، والذي سيبدأ بأحداث رائعة وبالتحديد عندما تخطي ورهان وكذلك، علاء الدين سن الطفولة، وبدأوا في مرحلة أخري وهي الشباب، بالإضافة إلى الشخصيات الأخرى الموجودة التي بفعل الزمن قد تخطوا أعمار مختلفة، كذلك فإن الأحداث القادمة ستكون شيقة جدا وممتعة للغاية في إطار محكم:

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس

يسأل المتابعين عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس، وعن الأحداث التي ستدور خلال الحلقات التي تم تسجيلها وأيضا القنوات الناقلة له:

سيتم عرض المسلسل على الفجر الجزائرية بتردد: ١٢٠٣٤.

بالإضافة أن الاستقطاب سيكون: أفقي.

بجانب معدل الترميز الذي جاءت رموزه كالآتي: ٢٧٥٠٠.

أما بسؤال عن تصحيح الخطأ وقد جاء: ٤/٣.

كذلك فقد تم الإعلان أن قناة atv ستقوم هي الأخرى بتغطية الأحداث من خلاك تردد: ١٠٧٩٦.

علاوة على أن معامل التصحيح سيكون: ٦/٥.

أما عن الاستقطاب فهو: عمودي.

بالنهاية جاء معدل الترميز كالآتي: ٢٧٥٠٠.

موعد عرض مؤسس عثمان

تعمل الجهات المنتجة لهذا المسلسل على تحقيق نسب عالية من المشاهدة، وذلك بالإعلان عنه عبر القنوات التي ستقوم ببثه للمشاهدين، بالإضافة إلى أنها قامت بالتنويه عن المواعيد التابعة لخطة عرض المسلسل:

بعد التساؤلات الكثيرة التي جاءت عن هذا المسلسل الممتع المليء بالأحداث الرائعة، فقد أعلنت القنوات أنه يوم 18 الموافق لشهر أكتوبر، والذي سيكون الأربعاء هو المقرر فيه عرض حلقات المسلسل وبالتحديد 133.

حيث أنها اخبرت جميع المشاهدين أن ينتظروا هذه الحلقة في مساء يوم الأربعاء، على القنوات الخاصة بالعرض وبالتحديد قناة atv، التي قامت بترجمة المسلسل بشكل احترافي حتى يستمتع به جميع المتابعين.

كذلك يجب أن يعرف المشاهد أن الموعد الخاص بعرض المسلسل، سيكون الأربعاء وبالتحديد الساعة 8:00 من الأسبوع.

يتمحور المسلسل في تقديم مجموعة من الأجزاء التاريخية التي يتم من خلالها عرض الحياة في هذه الحقبة والصراعات التي دارت، بالإضافة إلى ما كان يحدث في هذه الأيام حتى تصل الولاية العثمانية إلى أبهى صورها، وتكون هي حديث الآخرين على مر العصور بما قامت به من فتوحات.