عاجل ‼️ اعلان رابط اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي 2023 moi-jobs.iq برابط مباشر وسريع

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع، عدد كبير من الشباب العراقيين يستعدون بفارغ الصبر للفرصة العظيمة التي تقدمها وزارة الدفاع، إن تقديمهم للخدمة كجنود في الجيش العراقي يعد خيارًا يخدم وطنهم وشعبهم، وبما أن الفرصة تعني الكثير للعاطلين عن العمل والخريجين الذين يتوافر لديهم الشروط المطلوبة، فإن الآلاف من المتقدمين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم في استمارة التطوع الإلكترونية ينتظرون بفارغ الصبر إعلان أسماء المرشحين في وزارة الدفاع لعام 2023 بصفة جندي.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع

تم الكشف عن أسماء المقبولين بوظيفة جندي في وزارة الدفاع 2023 بعد انتهاء فترة التقديم الممتدة لشهرين، حيث بلغ عدد المتقدمين لهذه الفرص أكثر من 100,000 شاب وفتاة، المرشحون المقبولون سيبدأون دورة تدريبية تستمر لمدة عامين قبل تعيينهم في مختلف وحدات وزارة الدفاع العراقية.

وقد جاءت متطلبات القبول في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي لعام 2023:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك. يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا. يجب أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المزمنة.

يتم تقديم طلبات القبول في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

إذا كنت تتطلع للانضمام إلى الجيش العراقي بصفة جندي وترغب في التحقق من قبولك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زر موقع وزارة الدفاع العراقية الرسمي. ابحث عن قسم الاستعلام عن أسماء المقبولين في الجيش. أدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية أو رقم التسجيل. انتظر حتى يتم عرض القائمة وتحميلها. قم بتنزيل القائمة وتحقق من وجود اسمك فيها.

إذا وجدت اسمك في القائمة، فهذا يشير إلى أنك قد تم قبولك بصفة جندي في وزارة الدفاع، وإذا لم تجد اسمك فهذا يعني أنك لم تتأهل للقبول، يجب عليك التحقق من استيفاء جميع الشروط وتقديم المستندات المطلوبة قبل محاولة التقديم مجددًا.