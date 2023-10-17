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epedu.gov.iq لينك التقديم على الجامعات العراقية 2023 الكترونياً
epedu.gov.iq لينك التقديم على الجامعات العراقية 2023 الكترونياً
زادت عمليات البحث بشكل كبير عن التقديم في الجامعات العراقية، خاصة بعد أن الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، ليتم فتح باب التقديم في جميع الكليات والجامعات، وذلك من يوم 25 سبتمبر 2023، لجميع الطلاب والطالبات، بما يسمح لهم في التقديم إلى هذه الجامعة أو الكلية، وفقًا للدرجات التي حصل عليها كل طالب في المرحلة الدراسية التي هي ما قبل الجامعة.
طريقة التقديم في الجامعات العراقية 2023
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالتقديم في الجامعات العراقية، وفقًا لما نوهت عنها الوزارة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-
- أولاً يجب القيام بالدخول إلى وزارة التربية العراقية.
- الضغط مباشرة على زر “تسجيل الدخول”.
- ليتم بعد ذلك القيام بإدخال رقم البطاقة الشخصية.
- ثم يتم بعدها القيام بتدوين جميع البيانات الخاصة بكل طالب.
- التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.
- وفي النهاية يتم الضغط مباشرة على زر “إرسال الطلب”.
شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023
تتمثل شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية، للعام الدراسي الجديد، وفقًا لما جاء كتالي:-
- أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- يجب وأن يكون الطالب من مواليد 1999 حتى يتم قبول الطالب.
- العمل على ملء جميع النماذج الخاصة بالطالب.
- تسجيل 10 رغبات خاصة بالاختبارات ولا يقل عدد المعاهد عن ذلك.
- كذلك يجب وأن يكون إدخال 50 رغبة لكل فرع في استمارة التقديم.